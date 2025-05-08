Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye'ye ait sahada sondaj çalışması yapıyor iddiası! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı

Sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan "Valaris DS-9 sondaj gemisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına Doğu Akdeniz’deki 5. parselde, Türkiye’ye ait kıta sahanlığında 105 gündür çalışma yaptığı" iddiasına İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Çeşitli sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan "Valaris DS-9 sondaj gemisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına Doğu Akdeniz’deki 5. parselde, Türkiye’ye ait kıta sahanlığında 105 gündür çalışma yapıyor" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Valaris DS-9 sondaj gemisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına Doğu Akdeniz’deki 5. parselde, Türkiye’ye ait kıta sahanlığında 105 gündür çalışma yapıyor" iddiası doğru değildir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin sözde MEB’inde yer aldığını iddia ettiği 5’inci parsel için yeni bir NAVTEX ilanı bulunmamaktadır. Sözde 5. parselin bir kısmı Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 18 Mart 2020 tarihinde BM’ye deklare edilen Türk kıta sahanlığına karşı yapılacak herhangi bir ihlalin sahada derhal engelleneceği açıkça belirtilmiştir.

Bahse konu iddiada yer alan, VALARİS DS-9 sondaj gemisi halen sözde 10’uncu parselde bulunmaktadır ve bu alanın Türk Deniz Yetki Alanı ile bir çakışması bulunmamaktadır. VALARİS DS-9 sondaj gemisinin koordinatları incelendiğinde de 10. parselde olduğu açıkça görülmektedir.Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.