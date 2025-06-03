İstanbul’da okulda LGBT afişi: MEB inceleme yaptı

İstanbul
İstanbul’da Üsküdar Amerikan Lisesi’nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlar yer aldığı iddiası gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin şikayeti üzerine okulda denetim yaparak inceleme ve soruşturma başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’daki özel bir lisede LGBT temalı afiş ve reklamlara yer verildiği iddiası üzerine denetim gerçekleştirdi.
Velilerden gelen şikayetler doğrultusunda Üsküdar Amerikan Lisesi’nde yapılan incelemelerde, okulda LGBT simgeleri içeren bazı materyallerin bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine Bakanlık, okul hakkında resmi inceleme ve soruşturma süreci başlattı.