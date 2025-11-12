Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Üniversiteli Melisa arkadaşlarının evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşının evinde ölü bulundu. 20 yaşındaki genç kızın 2 arkadaşı gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üniversiteli Melisa arkadaşlarının evinde ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 07:04
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 07:07

'da Orta Mahalle'de dün akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı. Üniversiteli , sağ olarak girdiği evden cansız halde çıkarıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül (20), arkadaşları A.Ş. (21) ve K.E. (21) ile vakit geçirmek için 215 Sokak’taki bir apartmanın ikinci katındaki daireye gitti.

UYKUYA DALDI, BİR DAHA UYANMADI

Bir süre sonra uykuya dalan Şengül, arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen uyanmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şengül’ün cansız bedeni, yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin nedeni otopsi sonucuyla netleşecek.

Üniversiteli Melisa arkadaşlarının evinde ölü bulundu

ARKADAŞLARI GÖZALTINDA

Öte yandan Melisa Şengül'ün hayatını kaybettiği evde bulunan A.Ş. ve K.E., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli Helin'in sır dolu ölümü! Evine çilingirle girildi, cansız bedeni bulundu
ETİKETLER
#öğrenci
#aydın
#ölüm
#cinayet
#arkadaş
#otopsi
#genç kız
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.