Üniversiteli Melisa arkadaşlarının evinde ölü bulundu

Aydın'da Orta Mahalle'de dün akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı. Üniversiteli genç kız, sağ olarak girdiği evden cansız halde çıkarıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül (20), arkadaşları A.Ş. (21) ve K.E. (21) ile vakit geçirmek için 215 Sokak’taki bir apartmanın ikinci katındaki daireye gitti.

UYKUYA DALDI, BİR DAHA UYANMADI

Bir süre sonra uykuya dalan Şengül, arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen uyanmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şengül’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla netleşecek.

ARKADAŞLARI GÖZALTINDA

Öte yandan Melisa Şengül'ün hayatını kaybettiği evde bulunan A.Ş. ve K.E., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.