Üniversiteli Helin'in sır dolu ölümü! Evine çilingirle girildi, cansız bedeni bulundu

Muradiye Mahallesi’nde yaşayan 24 yaşındaki iç mimarlık öğrencisi Helin Uçar bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı için tedavi görüyordu. Yakınlarına telefon açarak hayatına son vereceğini söyleyen Helin, evinde korkunç şekilde bulundu. Yakınları Samsun’dan İstanbul’a geldi. Eve giren yakınları Uçar’ı boynundan asılı halde buldu.

ŞÜPHELİ ÖLÜME SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında Nişantaşı Üniversitesi’nde 3. sınıf iç mimarlık öğrencisi olduğu tespit edilen Helin Uçar’ın intihar ettiği iddia edildi.

GÖZLER OTOPSİ SONUCUNDA

Helin Uçar’ın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan Uçar, dün öğle namazına müteakip memleketi Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.