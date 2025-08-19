Menü Kapat
Canlı Yayın
Editor
 Merve Yaz

İYİ Partililerden Müsavat Dervişoğlu'na 'Terörsüz Türkiye' darbesi! Topluca istifa ettiler

PKK'nın silah bırakmasıyla Terörsüz Türkiye sürecine girildi. Meclis'te kurulan komisyona İYİ Parti katılmama kararı aldı. Bu durum parti içinde kaosa neden oldu. İlk ses Mardin'den geldi. İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve beraberindeki ilçe teşkilatları, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek amacıyla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, İYİ Parti'nin beklentileri karşılayamadığı, bu kararın siyasi değil, vicdani ve tarihi bir sorumluluk gereği alındığı ifade edildi.

İYİ Partililerden Müsavat Dervişoğlu'na 'Terörsüz Türkiye' darbesi! Topluca istifa ettiler
İhlas Haber Ajansı
GİRİŞ:
19.08.2025
21:05
GÜNCELLEME:
19.08.2025
21:05

Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Terörsüz " hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonda yer almayacaklarını bildirdi. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis Başkanının çağrısı ile kurulacak olan , Anayasa veya TBMM İçtüzüğü'nde açıkça tanımlanmış daimi veya geçici ihtisas komisyonlarından biri değildir. Meclis Başkanı'nın bu girişimi tıpkı geçmişteki anayasa veya içtüzük uzlaşma komisyonlarında olduğu gibi siyasi partilerin temsil edilmesini sağlayan gayriresmi ve siyasi inisiyatife dayalı bir düzenleme niteliğindedir" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Partililerden Müsavat Dervişoğlu'na 'Terörsüz Türkiye' darbesi! Topluca istifa ettiler

Türkiye, tarihi bir dönemden geçerken, bugün TBMM'de 4. komisyon toplandı. Ancak Dervişoğlu'na kendi partisinden bir darbe geldi. İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin ve Yeşilli ilçe yönetimleriyle birlikte, partilerinden topluca istifa ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu kararın siyasi değil, vicdani ve tarihi bir sorumluluk gereği alındığı belirtildi.

İYİ Partililerden Müsavat Dervişoğlu'na 'Terörsüz Türkiye' darbesi! Topluca istifa ettiler

TOPLUMSAL BARIŞ VE KARDEŞLİK

Akar açıklamasında, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi atmosferde, toplumsal ve ortamının sağlanmasına katkı sunmak amacıyla bu adımı attıklarını belirtti. Özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "milli birlik ve kardeşlik" çağrısının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tarafından da desteklenmesini önemsediklerini vurguladı.

İYİ Partililerden Müsavat Dervişoğlu'na 'Terörsüz Türkiye' darbesi! Topluca istifa ettiler

"BU BİR İSTİFA DEĞİL, BİR ÇAĞRIDIR"

Akar, Mardin'in etnik ve dini çeşitliliğiyle yüzyıllardır barış içinde yaşayan bir kent olduğunu hatırlatarak, "Bu topraklarda artık hiçbir ferdin kanı akmamalı, hiçbir evlat annesiz, hiçbir anne evlatsız kalmamalıdır. Bunun için makamlar, unvanlar, görevler feda edilir; yeter ki Türkiye'ye kalıcı barış, adalet ve huzur hâkim olsun" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, Türkler ve Kürtlerin Cumhuriyet'in kuruluşunda omuz omuza mücadele ettiğine dikkat çekilerek, bu tarihi birlikteliğin "Terörsüz Türkiye" süreciyle yeniden canlandırılması gerektiği vurgulandı.

İYİ Partililerden Müsavat Dervişoğlu'na 'Terörsüz Türkiye' darbesi! Topluca istifa ettiler

"İYİ PARTİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI"

Akar, İYİ Parti'nin TBMM'de kurulan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu gibi önemli süreçlere katkı sunmamasını eleştirerek, bu duruşun halkın talepleriyle çeliştiğini belirtti. Akar, "İYİ Parti'nin barış sürecine karşı tutumu, bizi halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bu kararı almaya mecbur bıraktı" dedi.
Ayrıca Akar, Meral Akşener'in geçmişte yaptığı "iki kardeşin kavgasını bitirme" çağrısının halkta olumlu yankı bulduğunu ancak bu söylemin parti politikalarına yansımadığını ifade etti.
Süleyman Akar ve ilçe teşkilatları, bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi parti çatısı altında değil, bağımsız olarak barış, adalet ve kardeşlik mücadelesini sürdüreceklerini açıkladı.
Akar açıklamasının sonunda, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nda görev alan tüm partilere ve milletvekillerine başarılar dileyerek, "Milletimizin hayır duası ve desteğiyle her zorluğun üstesinden gelineceğine inanıyoruz" dedi.

