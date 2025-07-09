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 | Selahattin Demirel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Terörsüz Türkiye süreci için tarih verdi: Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Kesinlikle üçüncü bir gözün devreye girmesini istemiyoruz." dedi. Çelik ayrıca terör örgütü PKK'nın silah bırakma aşamasına geçmesinden 1 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağını belirtti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Terörsüz Türkiye süreci için tarih verdi: Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 23:13

Teröristbaşı 'ın tutuklu bulunduğu Adası'ndan yaptığı videolu çağrı gündemin baş sırasındaki yerini aldı. Öcalan örgütü 'ya çağrısında "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Terörsüz Türkiye süreci için tarih verdi: Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak

DEM Parti'den gelen açıklamada da örgütün silah bırakacağı gün ve yer belirtildi. Buna göre eli kanlı örgüt 11 Temmuz Cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma aşamasına geçecek.

Yaşanan gelişmeler sonrası AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı , katıldığı NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"SÜREÇ ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Devletin terörle mücadele kapsamında farklı yöntemler kullandığını belirten Çelik "Şimdi geldiğimiz noktada bütün güvenlik güçleri görevlerinin başında ancak gelişen şartlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakacağı bir ortam görülmüştür." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Terörsüz Türkiye süreci için tarih verdi: Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak

Bölgede terör örgütlerinin dış unsurlar tarafından kullanıldığını söyleyen Çelik "Süreç bizim ön gördüğümüz şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"IRAK VE SURİYE'DEKİ SİLAH BIRAKMA SÜRECİ FARKLI OLACAK"

Örgütün silah bırakma aşamasıyla ilgili "Artık süreç fiziken başlamıştır." diyen Çelik "Öncelik Irak olarak belirlenmiş durumda. Irak'taki silah bırakma süreciyle Suriye'deki farklı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, süreçle ilgili "Kesinlikle üçüncü bir gözün devreye girmesini istemiyoruz." diyerek "Bu bir Cumhuriyeti projesidir. Terörsüz Türkiye bölgede tüm etnik gruplar için ilham kaynağı olacaktır." şeklinde konuştu.

"SÜRE UZARSA PROVOKASYONLAR OLABİLİR"

Silah bırakma sürecinin 3-5 ayda tamamlanması gerektiğini belirten Çelik, bu süreyi aşması durumunda provokasyonların yaşanabileceğine dikkat çekti.

SURİYE'DE SDG'NİN VARLIĞI: ORDUNUN BİR PARÇASI OLMALI

Türkiye'nin Suriye politikasının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü olduğunu belirten Çelik, ülkede tek bir ordunun bulunmasını istediklerini söyledi..

"Suriye'nin PKK'sı SDG'nin silah bırakması orduya entegrasyon yöntemiyle olabilir. SDG'nin Suriye'ye entegrasyonu tamamlanmalı, SDG ordunun bir parçası olmalı." diyen Çelik Suriye'deki süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"SDG'ye tavsiyem süreci hızlandırmaları yönünde. SDG'de silah bırakma süreci gerçekleşmediği takdirde orası hem Suriye için hem de Türkiye Cumhuriyet için bir tehdit unsuru haline gelecektir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Terörsüz Türkiye süreci için tarih verdi: Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak

"VATANDAŞLARIMIZI KONUŞMAYI DİNLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Çelik konuşmasında "Cumhurbaşkanı'mıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği birtakım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Çelik 12 Temmuz Cumartesi gününü işaret ederek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak. Bütün vatandaşlarımızı Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyorum."

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ETİKETLER
#türkiye
#pkk
#terör
#ömer çelik
#abdullah öcalan
#imralı
#Silah Bırakma
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