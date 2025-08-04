Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantısı yarın!
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis komisyonu kuruldu. Komisyonun ilk toplantısı ise yarın gerçekleştirilecek. Komisyonda AK Parti 21, CHP 10, MHP ve DEM Parti 4'er, Yeni Yol Grubu 3 milletvekili ile temsil edilecek.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.
İLK TOPLANTIDA NE KONUŞLACAK?
İlk toplantıda komisyonun adı, çalışma usul ve esasları belirlenecek. Toplantıların basına açık mı kapalı mı olacağı, tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi konular da ele alınacak.
TOPLANTI BASINA KAPALI OLACAK
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıların basına kapalı olacağı mesajını verirken muhalefet temsilcileri ise “Komisyon açık olmalı ve tutanakları yayımlanmalı” görüşünü savundu.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NDA HANGİ İSİMLER VAR?
CHP: Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun
MHP: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut
DEM Parti: Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek
Yeni Yol Partisi: Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici
Türkiye İşçi Partisi: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
EMEP: İstanbul Milletvekili İskender Bayhan
Yeniden Refah Partisi: İstanbul Milletvekili Doğan Bekin
DSP: Genel Başkan Önder Aksakal
HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu
Demokrat Parti: İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş