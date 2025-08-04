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 | Baran Aksoy

Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantısı yarın!

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis komisyonu kuruldu. Komisyonun ilk toplantısı ise yarın gerçekleştirilecek. Komisyonda AK Parti 21, CHP 10, MHP ve DEM Parti 4'er, Yeni Yol Grubu 3 milletvekili ile temsil edilecek.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 12:03

Terörsüz süreci kapsamında oluşturulan , Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

İLK TOPLANTIDA NE KONUŞLACAK?

İlk toplantıda komisyonun adı, çalışma usul ve esasları belirlenecek. Toplantıların basına açık mı kapalı mı olacağı, tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi konular da ele alınacak.

Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantısı yarın!

TOPLANTI BASINA KAPALI OLACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıların basına kapalı olacağı mesajını verirken muhalefet temsilcileri ise “Komisyon açık olmalı ve tutanakları yayımlanmalı” görüşünü savundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NDA HANGİ İSİMLER VAR?

  • CHP: Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun
  • MHP: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut
  • DEM Parti: Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek
  • Yeni Yol Partisi: Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici
  • Türkiye İşçi Partisi: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
  • EMEP: İstanbul Milletvekili İskender Bayhan
  • Yeniden Refah Partisi: İstanbul Milletvekili Doğan Bekin
  • DSP: Genel Başkan Önder Aksakal
  • HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu
  • Demokrat Parti: İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş
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