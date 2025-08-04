Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantısı yarın!

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

İLK TOPLANTIDA NE KONUŞLACAK?

İlk toplantıda komisyonun adı, çalışma usul ve esasları belirlenecek. Toplantıların basına açık mı kapalı mı olacağı, tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi konular da ele alınacak.

TOPLANTI BASINA KAPALI OLACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıların basına kapalı olacağı mesajını verirken muhalefet temsilcileri ise “Komisyon açık olmalı ve tutanakları yayımlanmalı” görüşünü savundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NDA HANGİ İSİMLER VAR?