Mersin'de korkunç kaza! Öğrencilerin tatil yolunda can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Mersin-Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Onlarca öğrenciyi taşıyan minibüsün sürücüsü uyuyakalınca dehşet yaşandı. Minibüs, park halindeki tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

2 ÖLÜ, 10 YARALI

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarının da olduğu biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

İFADESİNDE UYUYAKALDIĞINI SÖYLEDİ

Kaza sonrası minibüsün bir parçasının tırın dorsesine yapışmış, tekerinin birinin ise koparak tırın altına girmiş olması dikkat çekerken, sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.