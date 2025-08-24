Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mersin'de korkunç kaza! Öğrencilerin tatil yolunda can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Erdemli ilçesinde yurt çocuklarını taşıyan minibüs kaza yaptı. Park halindeki tıra arkadan çarpan minibüste bulunan biri çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 09:12

- D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde korkunç bir meydana geldi. Onlarca öğrenciyi taşıyan minibüsün sürücüsü uyuyakalınca dehşet yaşandı. , park halindeki tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Mersin'de korkunç kaza! Öğrencilerin tatil yolunda can pazarı: Ölü ve yaralılar var

2 ÖLÜ, 10 YARALI

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarının da olduğu biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Mersin'de korkunç kaza! Öğrencilerin tatil yolunda can pazarı: Ölü ve yaralılar var

İFADESİNDE UYUYAKALDIĞINI SÖYLEDİ

Kaza sonrası minibüsün bir parçasının tırın dorsesine yapışmış, tekerinin birinin ise koparak tırın altına girmiş olması dikkat çekerken, sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Mersin'de korkunç kaza! Öğrencilerin tatil yolunda can pazarı: Ölü ve yaralılar var
Mersin'de korkunç kaza! Öğrencilerin tatil yolunda can pazarı: Ölü ve yaralılar var
