Kaza yapan yolcu minibüsü bahçe duvarında asılı kaldı

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşanan kaza şaşkına çevirdi. Yolcu minibüsü, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, duvarda askıda kaldı.

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi. Kullanılamaz hale gelen minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.