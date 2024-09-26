Öğretmenin velilere isyanı tartışma başlattı! Çocukların önünde böyle bağırdı: 'Siz şaka mısınız?'

26 Eylül 2024 09:24 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:45

Bir öğretmenin verileri uyardığı video sosyal medyada gündeme oturdu. Defterleri etiketsiz ve kaplıksız gören öğretmen çocukların ortasında velilere bağırarak video çekti.

Sosyal medyada yayılan video​ tartışma başlattı. 1'inci sınıf öğretmeninin velilere gönderdiği video sosyal medyayı ikiye böldü. Önceki günlerde velilere 'kitap ve defterleri kaplayıp etiketleyin' diyen öğretmen, kaplanmadan gelen bir defteri görünce sinirlerine hakim olamadı. Öğretmen elini masaya vura vura çektiği videoda velileri bir kez daha uyardı.

"SİZ ŞAKA MISINIZ?"

Önüne gelen defterin hangi öğrenciye ait olduğunu anlayamayan öğretmen çektiği videoda, "Annelerim siz şaka mı yapıyorsunuz? Kaç gündür bu defterler etiketli ve kaplanmış gelecek diyorum. Ben bu defter kimin tanıyamıyorum. Soruyorum sınıfa 'kimin bu defter?' diye, bakın ses çıkmıyor. Ya neden etiketlenmiyor, neden kaplık yok? Kaç gün oldu, kaç kere söyleyeceğim?" sözleriyle isyan etti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kullanıcılar ise öğretmenin çocuklar önünde velilere gösterdiği tepkiyi oldukça eleştirdi. Yorumlarda, öğretmenin haklıyken haksız duruma düştüğünü, durumu olmayan aileleri de düşünmesi gerektiği belirtildi.