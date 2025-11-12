İstanbul Ataşehir'de zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sabah saatlerine doğru zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Ataşehir'de Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağanak nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan çekilmesinin ardından otoyolda ulaşım normale döndü.