Editor
Editor
 Onur Kaya

Obezite tedavisinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık zorunlu olacak

Obezite Üniteler ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre; obezite ile mücadelede önce medikal tedavi zorunlu olacak. Yetersiz olarak sınıflandırılan kliniklerin faaliyeti durdurulacak. Ayrıca her klinikte multidisipliner ekip ve elektronik takip şart oldu.

Obezite tedavisinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık zorunlu olacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
04:09
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
04:09

tedavisinde hizmet kalitesini artırmak ve uygulamaları bilimsel standartlara oturtmak amacıyla hazırlanan “Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenleme, obeziteyle mücadelede sunulan hizmetlerinin daha sistematik, güvenli ve bilimsel temellere dayalı şekilde yürütülmesini hedefliyor.

"ÖNCE MEDİKAL TEDAVİ" ZORUNLU

Yönetmelik ile birlikte, daha önce de mevzuatta yer alan "önce , yaşam tarzı değişikliği ve medikal tedavi" ilkesi artık tüm obezite birimlerinde standart hale getirildi. Bu kapsamda obezite tedavisinde hastaların öncelikle yaşam tarzı düzenlenecek, beslenme alışkanlıkları değiştirilecek. Gerekirse psikolojik ve davranışsal destek verilerek medikal tedavi alması sağlanacak.

Cerrahi tedavi ise klinik olarak gerekli görülen durumlarda yalnızca uygun kriterleri karşılayan hastalarda uygulanabilecek. Bu sayede, her hastanın kişisel ihtiyaçlarına uygun, bütüncül ve kademeli bir tedavi sürecinin yürütülmesi sağlanacak.

Obezite tedavisinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık zorunlu olacak

YETERSİZ KLİNİKLERİN FAALİYETİ DURDURULACAK

Yeni düzenleme ile yalnızca merkezlerin fiziki şartları değil, sunulan tedavinin etkinliği, güvenliği ve sürdürülebilir klinik başarısı da izlenecek. Merkezlerin performansı klinik kalite göstergeleri üzerinden sistematik olarak değerlendirilecek.

Sonuçlara göre merkezler "yeterli", "kısmen yeterli" veya "yetersiz" olarak sınıflandırılacak. "Kısmen yeterli" merkezler için iyileştirme planı zorunluluğu getirilirken, "yetersiz" bulunan merkezlerin faaliyetleri gerekirse durdurulabilecek. Bu yapıyla obezite cerrahisinde hasta güvenliği, klinik kalite ve hesap verebilirlik esası güçlendirilmiş olacak.

Obezite tedavisinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık zorunlu olacak

CERRAHİ UYGULAMAYI BELGELİ VE ONAY ALMIŞ UZMANLAR YAPABİLİR

Obezite cerrahisi uygulamaları yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi"ne sahip genel cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilebiliyordu. Bu kapsama çocuk cerrahisi uzmanları da eklendi. Obezite Cerrahisi belgesini alabilmek için ise belirli sayıda vaka deneyimi, Sağlık Bakanlığınca tanımlanan eğitimlerin tamamlanması ve "Obezite Cerrahisi Onay Komisyonu" tarafından değerlendirilme şartları aranıyor.

Obezite tedavisinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık zorunlu olacak

MULTİDİSİPLİNER EKİP VE ELEKTRONİK TAKİP ŞART

Yeni yönetmelik ile her obezite ünitesinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve ilgili uzman hekimlerden oluşan multidisipliner ekip bulunması zorunlu hale getirildi. Ayrıca tüm tedavi süreçleri elektronik kayıt sistemi üzerinden izlenecek ve yıllık değerlendirmelere tabi tutulacak. Bu yapıyla tedavi etkinliği dijital olarak takip edilecek, ulusal ölçekte karşılaştırılabilir klinik kalite verileri elde edilecek.

Obezite tedavisinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık zorunlu olacak

Sağlık Bakanlığı, bu düzenleme ile obezite tedavisinde bilimsel rehberlere dayalı, sonuç odaklı ve sürdürülebilir bir ulusal sağlık hizmeti modeli oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda yeni yönetmelik ile cerrahi dışı tedavi programlarının güçlendirilmesi, bilimsel rehberlere dayalı klinik uygulama birliğinin oluşturulması, hasta güvenliğini ve hesap verebilirliği merkeze alan bir denetim sisteminin kurulması ile klinik başarı göstergelerinin düzenli olarak ölçülmesi hedefleniyor.

