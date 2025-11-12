Sosyal medyada doktor paylaşımlarına yeni sınırlama! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık hizmetlerinde reklam ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin çerçeve yeniden belirlendi.

Sağlık hizmetlerinde reklam yasağı korunurken bilgilendirme kapsamında sosyal medyada yapılabilecek faaliyetler tanımlandı. Sosyal medya platformlarında hasta memnuniyet paylaşımları, teşekkür videoları, ameliyat anı paylaşımı yasaklandı.

ÖNCESİ SONRASI PAYLAŞIMLARINA SINIR

Sağlık alanında öncesi ve sonrası paylaşımları hastadan onam formu imzası alınarak ve filtre kullanmadan yapılabilecek. Paylışam yoruma ve etkileşime kapatılacak.

HER PAYLAŞIMA HATIRLATMA

Tanıtım ve bilgilendirme paylaşımlarına görünürlükteki "Her cerrahi veya girişimsel işlemde sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İşlem öncesinde hekiminizden detaylı görüş almanız önerilir." yazma zorunluluğu getirildi.

REKLAM YAPILAMAYACAK



Paylaşılan görsel içerikler; yazılı, görsel basın, sosyal medya platformları, internet siteleri gibi mecralarda sponsorlu olarak ya da ücret verilerek yayınlanamayacak.