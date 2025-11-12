Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sosyal medyada doktor paylaşımlarına yeni sınırlama! Resmi Gazete'de yayımlandı

Instagram, TikTok, Facebook gibi sosyal medya platformlarında sağlık kuruluşlarının ve doktorların paylaşım yaparken hangi ilkelere uyması gerektiği yeniden tanımlandı. Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre sponsorlu içerikler, öncesi sonrası paylaşımları, hasta memnuniyeti paylaşımlarına dair sınırlamalar getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sosyal medyada doktor paylaşımlarına yeni sınırlama! Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 00:21

tarafından "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında " Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık hizmetlerinde ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin çerçeve yeniden belirlendi.
Sağlık hizmetlerinde reklam yasağı korunurken bilgilendirme kapsamında sosyal medyada yapılabilecek faaliyetler tanımlandı. platformlarında hasta memnuniyet paylaşımları, teşekkür videoları, ameliyat anı paylaşımı yasaklandı.

Sosyal medyada doktor paylaşımlarına yeni sınırlama! Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖNCESİ SONRASI PAYLAŞIMLARINA SINIR

Sağlık alanında öncesi ve sonrası paylaşımları hastadan onam formu imzası alınarak ve filtre kullanmadan yapılabilecek. Paylışam yoruma ve etkileşime kapatılacak.

HER PAYLAŞIMA HATIRLATMA

Tanıtım ve bilgilendirme paylaşımlarına görünürlükteki "Her cerrahi veya girişimsel işlemde sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İşlem öncesinde hekiminizden detaylı görüş almanız önerilir." yazma zorunluluğu getirildi.

Sosyal medyada doktor paylaşımlarına yeni sınırlama! Resmi Gazete'de yayımlandı

REKLAM YAPILAMAYACAK


Paylaşılan görsel içerikler; yazılı, görsel basın, sosyal medya platformları, internet siteleri gibi mecralarda sponsorlu olarak ya da ücret verilerek yayınlanamayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özel hastaneler için yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sürekli sarsıntı hissedenler dikkat! Hayalet deprem sendromuna yakalanmış olabilirsiniz
ETİKETLER
#sosyal medya
#sağlık bakanlığı
#hastane
#yönetmelik
#reklam
#sağlık hizmetleri
#Bilgilendirme
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.