Altın fiyatları yine düşüşe geçti! Gram altın bu seviyeye geriledi: İşte 12 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 52 haftalık yükselişinin ardından 3 haftalık bir düşüş sezonuna girdi. Haftalardır düşüşlere doymayan altın fiyatları yükseliş eğilimi gösterse de 12 Kasım Çarşamba gününü yine düşüşle açtı. Dün günü 5 bin 616,24 TL seviyesinden açan gram altın bugün 5 bin 605,82 TL seviyesine geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Kasım Salı 2025 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.605,05
Satış: 5.605,82
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.437,00
Satış: 9.526,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.874,00
Satış: 19.041,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.632,00
Satış: 37.959,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 4.120,29
Satış: 4.120,85