Altın fiyatları yine düşüşe geçti! Gram altın bu seviyeye geriledi: İşte 12 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 52 haftalık yükselişinin ardından 3 haftalık bir düşüş sezonuna girdi. Haftalardır düşüşlere doymayan altın fiyatları yükseliş eğilimi gösterse de 12 Kasım Çarşamba gününü yine düşüşle açtı. Dün günü 5 bin 616,24 TL seviyesinden açan gram altın bugün 5 bin 605,82 TL seviyesine geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Kasım Salı 2025 altın fiyatları...