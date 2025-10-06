Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı sonrasında hakem isyanı!

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kalırken, maçın ardından ise hakem kritiği gündeme geldi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem konusunda resmen çağrıda bulundu.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN HAKEM ÇIKIŞI!

"Şikayet etmiyorum ama hakemi lütfen bu gece çok konuşun, lütfen. Bizim için konuşun. İki kere VAR'a gitti, vermedi. Top ele vurdu! VAR, ofsayt için çağırmaz. Ne konuştular çok merak ediyorum. Bize göre iptal edilen golümüzde el var. Skriniar'ın pozisyonu da penaltı. Geçen sene Halil Umut Meler, Galatasaray'a 3-2 yenildiğimiz maçta da bir penaltımızı vermemişti. Yediğimiz golde faul vardı. Bugün de yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne diyelim, sağlık olsun. 1 puan, 1 puandır."

GALATASARAY DA HAKEMİ GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Dün oynanan derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, maçın ardından hakeme tepki göstermişti.