20°
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Domenico Tedesco'dan beraberlik kritiği: "Bahane istemiyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor beraberliğinin ardından önemli değerlendirmeler yaptı. Ayrıca da süreçten memnun olmadığının altını çizen İtalyan hoca, takıma mesaj verdi.

Domenico Tedesco'dan beraberlik kritiği:
de beraberliği sonrasında eleştiriler devam ediyor. An itibarıyla Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sürece dair çok net konuştu.

Domenico Tedesco'dan beraberlik kritiği: "Bahane istemiyorum"

DOMENICO TEDESCO'DAN 'BAHANE' VURGUSU

"Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey! Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım bu değil. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek, sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu alınmış puandan dolayı çok mutlu olmalıyız. Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz."

Domenico Tedesco'dan beraberlik kritiği: "Bahane istemiyorum"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE PROBLEM NEDİR?
Takım, genel olarak ritim yakalayamıyor ve çok sık oyundan kopuyor.
