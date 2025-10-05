Domenico Tedesco'dan beraberlik kritiği: "Bahane istemiyorum"

Kategoriler
Fenerbahçe'de Samsunspor beraberliği sonrasında eleştiriler devam ediyor. An itibarıyla Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sürece dair çok net konuştu.
"Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey! Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım bu değil. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek, sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu alınmış puandan dolayı çok mutlu olmalıyız. Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz."