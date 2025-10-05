Fenerbahçeli Nelson Semedo'dan Samsunspor itirafı!

Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Tarık Çetin'den değerlendirmeler geldi. Sarı lacivertli futbolcular, genel olarak daha iyi olmaları gerektiği konusuna değindi.

FENERBAHÇE'DE NELSON SEMEDO'DAN KRİTİK TESPİT

"Büyük bir fırsat teptik. Aramızdaki puan farkını kapatabilirdik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem. İyi değildik. Onlar bizden daha fazla fırsat yakaladı. Onlar bizden daha iyiydi. Çok büyük bir fırsatı yitirdik puan farkını kapatabilmek adına. Birileri suçlanacaksa eğer sadece kendimizi suçlamalıyız. Devam etmeliyiz, çok maç var ama bu oyundan daha iyisini ortaya koymalıyız. İstediğimiz sonucu alamadık. Umarım bu durum daha fazla olmaz. Aramızda konuşacağız, yapılması gerekeni konuşacağız. Bugün bir galip olsaydı, Samsunspor olurdu."

EDSON ALVAREZ'DEN 'YOLUMUZ UZUN' MESAJI

"Bir sakatlıktan çıktım, 1 ay sürdü. Planlanan şey, kademeli olarak performans ve fiziğimi yukarı çekmek. Zor maç olacağını biliyorduk. Yapmamız, geliştirmemiz gereken çok şey var."

TARIK ÇETİN'DEN KAYBEDİLEN PUANLAR DETAYI

"Kendi performansımdan önce takım olarak üzgünüz, 3 puan hedefiyle geldik. Bu şekilde çalıştık ama çok değerli puanlar kaybettik."