Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Nelson Semedo'dan Samsunspor itirafı!

Samsunspor ve Fenerbahçe 0-0 berabere kalırken, maç sonu röportajları da gelmeye başladı. Esasen ise Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Nelson Semedo, Samsunspor itirafında bulundu ve rakiplerinin daha iyi olduğunu kabul etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçeli Nelson Semedo'dan Samsunspor itirafı!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 23:27

'de , Edson Alvarez ve Tarık Çetin'den değerlendirmeler geldi. Sarı lacivertli futbolcular, genel olarak daha iyi olmaları gerektiği konusuna değindi.

FENERBAHÇE'DE NELSON SEMEDO'DAN KRİTİK TESPİT

"Büyük bir fırsat teptik. Aramızdaki puan farkını kapatabilirdik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem. İyi değildik. Onlar bizden daha fazla fırsat yakaladı. Onlar bizden daha iyiydi. Çok büyük bir fırsatı yitirdik puan farkını kapatabilmek adına. Birileri suçlanacaksa eğer sadece kendimizi suçlamalıyız. Devam etmeliyiz, çok maç var ama bu oyundan daha iyisini ortaya koymalıyız. İstediğimiz sonucu alamadık. Umarım bu durum daha fazla olmaz. Aramızda konuşacağız, yapılması gerekeni konuşacağız. Bugün bir galip olsaydı, olurdu."

Fenerbahçeli Nelson Semedo'dan Samsunspor itirafı!

EDSON ALVAREZ'DEN 'YOLUMUZ UZUN' MESAJI

"Bir sakatlıktan çıktım, 1 ay sürdü. Planlanan şey, kademeli olarak ve fiziğimi yukarı çekmek. Zor maç olacağını biliyorduk. Yapmamız, geliştirmemiz gereken çok şey var."

Fenerbahçeli Nelson Semedo'dan Samsunspor itirafı!

TARIK ÇETİN'DEN KAYBEDİLEN PUANLAR DETAYI

"Kendi performansımdan önce takım olarak üzgünüz, 3 puan hedefiyle geldik. Bu şekilde çalıştık ama çok değerli puanlar kaybettik."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE HANGİ FIRSATI KAÇIRDI?
Süper Lig devi, galip gelmesi durumunda lider Galatasaray'a bir adım daha yaklaşacaktı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Turan farklı kaybetti: Shakhtar Donetsk'e ağır darbe!
Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik: Kriz kapıda!
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#samsunspor
#performans
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#nelson semedo
#nelson semedo
#tarık çetin
#edson alvarez
#Edson Alvarez
#Tarık Çetin
#Maç Sonu Değerlendirmeleri
#Kritiker
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.