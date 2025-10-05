Menü Kapat
Futbol
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Arda Turan farklı kaybetti: Shakhtar Donetsk'e ağır darbe!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, kendi sahasında LNZ Cherkasy ile karşılaştı. Ukrayna lideri, ligin 8. haftasında ağır bir yenilgi aldı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 21:27

Premier Ligi'nin 8. haftasında ve LNZ Cherkasy sahaya çıktı. Konuk ekip, zorlu deplasmandan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Arda Turan farklı kaybetti: Shakhtar Donetsk'e ağır darbe!

ARDA TURAN'IN EKİBİNDE FARKLI YENİLGİ

LNZ Cherkasy'ye galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Denys Kuzyk, 61. dakikada Mark Osei Assinor, 71. dakikada Artur Ryabov ve 89. dakikada Prosper Obah kaydederken, ev sahibinin tek sayısı ise 85. dakikada Nazaryna ile geldi! Bu farklı sonucun ardından Shakhtar ligde ilk mağlubiyetini yaşadı ve Kiev'in de berabere kalmasıyla, liderlik koltuğunda yer almaya devam etti. Diğer taraftaysa LNZ Cherkasy, puanını 14 yaptı ve lider ile arasındaki farkı tek maça indirdi.

Arda Turan farklı kaybetti: Shakhtar Donetsk'e ağır darbe!

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Ukrayna Premier Lig'in gelecek haftasında Shakhtar; Polessya deplasmanına giderken, LNZ Cherkasy ise Kolos'u konuk edecek.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN'IN UKRAYNA EKİBİNDE İSTATİSTİĞİ NASIL?
Genç hoca, Shakhtar Donetsk ile 18 karşılaşmada yer aldı ve maç başına 2.11'lik puan ortalaması yakaladı.
