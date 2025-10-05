Arda Turan farklı kaybetti: Shakhtar Donetsk'e ağır darbe!

Ukrayna Premier Ligi'nin 8. haftasında Shakhtar Donetsk ve LNZ Cherkasy sahaya çıktı. Konuk ekip, zorlu deplasmandan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ARDA TURAN'IN EKİBİNDE FARKLI YENİLGİ

LNZ Cherkasy'ye galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Denys Kuzyk, 61. dakikada Mark Osei Assinor, 71. dakikada Artur Ryabov ve 89. dakikada Prosper Obah kaydederken, ev sahibinin tek sayısı ise 85. dakikada Nazaryna ile geldi! Bu farklı sonucun ardından Shakhtar ligde ilk mağlubiyetini yaşadı ve Kiev'in de berabere kalmasıyla, liderlik koltuğunda yer almaya devam etti. Diğer taraftaysa LNZ Cherkasy, puanını 14 yaptı ve lider ile arasındaki farkı tek maça indirdi.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Ukrayna Premier Lig'in gelecek haftasında Shakhtar; Polessya deplasmanına giderken, LNZ Cherkasy ise Kolos'u konuk edecek.