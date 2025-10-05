Barcelona'ya fark attılar: La Liga'da 5 gollü maç!

Barcelona, La Liga'nın 8. haftasında ağır bir yara aldı. Sevilla deplasmanına çıkan İspanyol devi, karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı.

SEVILLA OYNADI BARCELONA DİRENEMEDİ!

Yüksek tempoyla birlikte sert bir oyun tercih eden Sevilla; Alexis Sanchez (13-P), Romero (36), Carmona (90) ve Adams (90+6) ile skor tabelasını değiştirdi. Diğer taraftaysa Barcelona'nın tek sayısı, ilk yarının uzatma dakikalarında Marcus Rashford ile geldi! En nihayetinde ise bu skorun ardından 19 puanda kalan Barcelona, haftayı 2. sırada tamamladı. Sezona iyi başlayan Sevilla ise puanını 13 yaparak 4. sıraya yükseldi.

BARCELONA LİG TABLOSUNDA İKİNCİ SIRADA

Sevilla'yı yenmesi halinde lider olacak olan Barcelona, farklı mağlubiyetle birlikte ikinci sırada yer aldı ve lider Real Madrid'in 2 puan gerisinde kaldı.