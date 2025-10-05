Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Barcelona'ya fark attılar: La Liga'da 5 gollü maç!

La Liga'da Sevilla ile Barcelona sahaya çıktı. Real Madrid ile liderlik mücadelesi veren Barcelona, zorlu deplasmanda farklı kaybetti.

Barcelona'ya fark attılar: La Liga'da 5 gollü maç!
, 'nın 8. haftasında ağır bir yara aldı. deplasmanına çıkan İspanyol devi, karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Barcelona'ya fark attılar: La Liga'da 5 gollü maç!

SEVILLA OYNADI BARCELONA DİRENEMEDİ!

Yüksek tempoyla birlikte sert bir oyun tercih eden Sevilla; Alexis Sanchez (13-P), Romero (36), Carmona (90) ve Adams (90+6) ile skor tabelasını değiştirdi. Diğer taraftaysa Barcelona'nın tek sayısı, ilk yarının uzatma dakikalarında Marcus Rashford ile geldi! En nihayetinde ise bu skorun ardından 19 puanda kalan Barcelona, haftayı 2. sırada tamamladı. Sezona iyi başlayan Sevilla ise puanını 13 yaparak 4. sıraya yükseldi.

Barcelona'ya fark attılar: La Liga'da 5 gollü maç!

BARCELONA LİG TABLOSUNDA İKİNCİ SIRADA

Sevilla'yı yenmesi halinde lider olacak olan Barcelona, farklı mağlubiyetle birlikte ikinci sırada yer aldı ve lider Real Madrid'in 2 puan gerisinde kaldı.

Barcelona'ya fark attılar: La Liga'da 5 gollü maç!

Sıkça Sorulan Sorular

BARCELONA'DA MARCUS RASHFORD İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI?
İspanyol devi, yıldız oyuncuyu bir sezonluğuna kiralamıştı.
