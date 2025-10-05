Fenerbahçe'ye Samsun'da kötü haber: Mecburi değişiklik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşısındaki ilk 11'inde zorunlu bir değişiklikte bulundu. İtalyan hoca, ağrıları sebebiyle iyi durumda olmayan Ederson'u kadrodan çıkardı.

FENERBAHÇE İLK 11'İNDE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı kritik karşılaşmada, kaleyi Tarık Çetin devraldı! 28 yaşındaki eldiven, Ederson'dan gelen kötü haberle birlikte ilk 11'e yazıldı.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR!

Galatasaray'ın derbide Beşiktaş ile berabere kalarak ilk kez puan kaybettiği sezonda, sarı lacivertliler hata yapmak istemiyor! Esasen ise Fenerbahçe, Samsunspor'u deplasmanda yenmek ve lider Galatasaray ile olan puan farkını eritmek istiyor.