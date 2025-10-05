Fenerbahçe'ye Samsun'da kötü haber: Mecburi değişiklik!

Kategoriler
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşısındaki ilk 11'inde zorunlu bir değişiklikte bulundu. İtalyan hoca, ağrıları sebebiyle iyi durumda olmayan Ederson'u kadrodan çıkardı.
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı kritik karşılaşmada, kaleyi Tarık Çetin devraldı! 28 yaşındaki eldiven, Ederson'dan gelen kötü haberle birlikte ilk 11'e yazıldı.
Galatasaray'ın derbide Beşiktaş ile berabere kalarak ilk kez puan kaybettiği sezonda, sarı lacivertliler hata yapmak istemiyor! Esasen ise Fenerbahçe, Samsunspor'u deplasmanda yenmek ve lider Galatasaray ile olan puan farkını eritmek istiyor.