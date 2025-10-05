Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK kazandı: 'King' paylaşımı geldi!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK'dan bir galibiyet daha geldi. Kırmızı siyahlılar, Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 ile geçti ve Burak Yılmaz yönetiminde önemli bir seri yakaladı.

BURAK YILMAZ'LI GAZİANTEP FK BAMBAŞKA

Gaziantep FK'nın başına geçtiğinden bu yana 6 maça çıkan Burak Yılmaz, bu süreçte 4 galibiyet ve iki beraberlik alarak hiç mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig ekibi, Karagümrük zaferi sonrasında Burak Yılmaz için sosyal medya paylaşımı yaptı ve 'King' vurgusunda bulundu.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Hakan Yemişken.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Ugrekhelidze, Balkovec (Dk. 81 Çağtay Kurukalıp), Johnson, Doh, Tiago Çukur (Dk. 46 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 81 Ahmet Sivri), Larsson (Dk. 66 Serginho), Gray (Dk. 46 Fofana).

Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ (Dk. 67 Tayyip Talha Sanuç), Abena (Dk. 46 Semih Güler), Rodrigues, Camara (Dk. 87 Bacuna), Melih Kabasakal (Dk. 87 N'Diaye), Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo (Dk. 80 Yusuf Kabadayı).

Goller: Dk. 55 Maxim (Penaltıdan), Dk. 69 Kozlowski (Gaziantep FK).

Sarı kartlar: Dk. 16 Burak Yılmaz (Teknik direktör), Dk. 29 Camara ve Arda Kızıldağ, Dk. 44 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 21 Ugrekhelidze, Dk. 90+12 Çağtay Kurukalıp (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

