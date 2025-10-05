Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK kazandı: 'King' paylaşımı geldi!

Trendyol Süper Lig'de Karagümrük ile Gaziantep FK karşılaştı. Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı siyahlılar, kritik maçtan zaferle ayrıldı ve kulüpten de Burak Yılmaz paylaşımı geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK kazandı: 'King' paylaşımı geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 20:23

'in 8. haftasında, 'ın çalıştırdığı 'dan bir galibiyet daha geldi. Kırmızı siyahlılar, 'ü deplasmanda 2-0 ile geçti ve Burak Yılmaz yönetiminde önemli bir seri yakaladı.

Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK kazandı: 'King' paylaşımı geldi!

BURAK YILMAZ'LI GAZİANTEP FK BAMBAŞKA

Gaziantep FK'nın başına geçtiğinden bu yana 6 maça çıkan Burak Yılmaz, bu süreçte 4 galibiyet ve iki beraberlik alarak hiç mağlubiyet yaşamadı. ekibi, Karagümrük zaferi sonrasında Burak Yılmaz için sosyal medya paylaşımı yaptı ve 'King' vurgusunda bulundu.

https://x.com/GaziantepFK/status/1974877784280563889

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Hakan Yemişken.

Mısırlı.com.tr : Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Ugrekhelidze, Balkovec (Dk. 81 Çağtay Kurukalıp), Johnson, Doh, Tiago Çukur (Dk. 46 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 81 Ahmet Sivri), Larsson (Dk. 66 Serginho), Gray (Dk. 46 Fofana).

Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ (Dk. 67 Tayyip Talha Sanuç), Abena (Dk. 46 Semih Güler), Rodrigues, Camara (Dk. 87 Bacuna), Melih Kabasakal (Dk. 87 N'Diaye), Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo (Dk. 80 Yusuf Kabadayı).

Goller: Dk. 55 Maxim (Penaltıdan), Dk. 69 Kozlowski (Gaziantep FK).

Sarı kartlar: Dk. 16 Burak Yılmaz (Teknik direktör), Dk. 29 Camara ve Arda Kızıldağ, Dk. 44 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 21 Ugrekhelidze, Dk. 90+12 Çağtay Kurukalıp (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

https://x.com/GaziantepFK/status/1974885923134623970

Sıkça Sorulan Sorular

BURAK YILMAZ GAZİANTEP FK ÖNCESİNDE HANGİ TAKIMDAYDI?
Genç antrenör, İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'yı yönetiyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da yıldız oyuncunun bileti kesildi: Derbide tartışma konusu olmuştu!
Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik: Kriz kapıda!
ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#gaziantep fk
#fatih karagümrük
#burak yılmaz
#burak yılmaz
#karagümrük
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.