Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Thomas Reis net konuştu: "Bugün daha fazlası olabilirdi"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe beraberliğinin ardından karşılaşmayı yorumladı. Deneyimli antrenör, 1 puandan daha fazlasını hak ettiklerini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Thomas Reis net konuştu:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 23:35

Trendyol 'in 8. haftasında ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında kritiklerde bulunan Thomas Reis, takımıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Thomas Reis net konuştu: "Bugün daha fazlası olabilirdi"

THOMAS REIS VE MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

"Performans sebebiyle takımımla gurur duyuyorum. Zor bir haftayı geride bıraktık. 2 deplasmana gittik. Gaziantep deplasmanında oyunu 10 kişi oynadık, Varşova deplasmanına gittik ve bugün yeni bir maç oynadık. Zor bir hafta oldu. İlk 15 dakikaya bakınca tam olarak istediklerimizi yapamadık. Daha sonrasında ikili mücadeleleri kazandık ve öz güvenle oynadık. Açıkçası bugün daha fazla puanı hak eden taraftık. Fenerbahçe'den daha iyi yaptığımız şey takım halinde daha güçlü olmamızdı. Fırsatlar yakaladık ama ne yazık ki golü bulamadık. Üçüncü bölgede daha iyi tercihler yapabilseydik gol atma fırsatımız daha net olacaktı. Defansif anlamda genel olarak iyiydik. Topun bizde olduğu süreçte başarılıydık. 1 puan aldık ama daha fazlasını hak ettik. Sonuçtan mutluyuz. Mutluyuz dememin sebebi, 1 haftada 3 maç oynamış olmamız."

Thomas Reis net konuştu: "Bugün daha fazlası olabilirdi"

Sıkça Sorulan Sorular

SAMSUNSPOR AVRUPA'DA KİMİ YENMİŞTİ?
UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova deplasmanına çıkan temsilcimiz, zorlu maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Domenico Tedesco'dan beraberlik kritiği: "Bahane istemiyorum"
Fenerbahçeli Nelson Semedo'dan Samsunspor itirafı!
ETİKETLER
#süper lig
#samsunspor
#samsunspor
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Thomas Reis
#Thomas Reis
#Maç Analizi
#Berabere
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.