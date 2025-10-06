Menü Kapat
18°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve kutlama sözleri! En anlamlı, duygusal ve resimli 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler ilgi gördü

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajlar Facebook, Instagram, Whatsapp gibi platformlarda paylaşılıyor. Özel bir gün olan 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu anlamlı, duygusal, kısa ve resimli mesajları sizler için derledik.

İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve kutlama sözleri! En anlamlı, duygusal ve resimli 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler ilgi gördü
'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başlaması ile ilerleyen sürecin ardından 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'nin dört bir yanında heyecanla kutlanan İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözlerini sizler için derledik.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU İLE İLGİLİ SÖZLER 2025

6 Ekim, tarihimizin en gururlu sayfalarından biridir. İstanbul’un kurtuluşu kutlu olsun!

Bin yıllık tarihin kalbi, yeniden özgürlüğe kavuştuğu gündür bugün. 6 Ekim kutlu olsun!

İstanbul’un işgalden kurtuluşu, milletimizin aşkının zaferidir.

İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve kutlama sözleri! En anlamlı, duygusal ve resimli 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler ilgi gördü

Bu şehir sadece taş ve toprak değil, bir milletin onurudur. Kutlu olsun 6 Ekim!

Şanlı ordumuzun ayak sesleriyle yeniden hürriyete kavuşan İstanbul’a selam olsun!

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz.

6 Ekim, bağımsızlığın simgesi, İstanbul’un yeniden diriliş günüdür.

Türk milletinin iradesiyle yeniden şahlanan şehir: İstanbul!

Özgürlüğün nefesi bugün Boğaz’ın üzerinden bir kez daha esiyor.

6 Ekim 1923, İstanbul’un alnındaki esaret zincirinin kırıldığı gündür.

İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve kutlama sözleri! En anlamlı, duygusal ve resimli 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler ilgi gördü

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI KISA, ANLAMLI VE DUYGUSAL

Bu topraklarda özgürlüğü yazanlara selam olsun!

Şanlı ordumuzun adımlarıyla hürriyetin kapıları açıldı.

İstanbul’un kurtuluşu, Türk milletinin birlik ve azminin eseridir.

Ezanların sustuğu günleri unutmayanlar için 6 Ekim sonsuz bir gururdur.

Kurtuluşun, bağımsızlığın ve umudun adı: 6 Ekim!

Tarih yazan ecdadımıza sonsuz minnetle... İstanbul’un kurtuluşu kutlu olsun.

Vatanın kalbi yeniden atmaya başladığı gündür bugün.

6 Ekim’de yalnız bir şehir değil, bir millet özgürlüğüne kavuştu.

Bu gurur, bu onur hepimizin! Kutlu olsun İstanbul’un kurtuluşu!

Direnişin, umudun, bağımsızlığın sembolü İstanbul’a selam olsun!

İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve kutlama sözleri! En anlamlı, duygusal ve resimli 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler ilgi gördü

İSTANBUL'UN KURTULUŞU İLE İLGİLİ MESAJLAR RESİMLİ

6 Ekim, geçmişin gururu; geleceğin ilhamıdır.

Milletimizin azmiyle kurtulan şehir, sonsuza dek özgür kalacak.

Bu topraklar, hürriyet uğruna can verenlerin emanetidir.

İstanbul’un kurtuluşu, Türk’ün yeniden doğuşudur.

Şehitlerimizin ruhu şad, İstanbul’umuz daima özgür olsun.

6 Ekim 1923’te tarih yeniden yazıldı, destan yeniden doğdu.

Bu şehir, yüzyıllar boyu olduğu gibi yine dimdik ayakta!

Özgürlük ve bağımsızlık aşkıyla dolu kalplere selam olsun!

6 Ekim, Türk milletinin kararlılığının en büyük göstergesidir.

İstanbul’un kurtuluşu, hürriyetin Boğaz’dan yükselen sesidir.

O gün, Türk bayrağı yeniden minarelerde dalgalandı!

İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve kutlama sözleri! En anlamlı, duygusal ve resimli 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler ilgi gördü

Bu şehir, direnişin ve zaferin sembolüdür.

6 Ekim’de sadece bir şehir değil, bir millet ayağa kalktı.

İstanbul, özgürlükle yeniden nefes aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.

6 Ekim, Türk tarihinin altın harflerle yazıldığı gündür.

Bu şehir, her sokağında kahramanlık kokar!

İstanbul’un kurtuluşu, bir milletin kaderinin değiştiği gündür.

Her karış toprağında bir kahramanın izi var bu şehrin.

İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve kutlama sözleri! En anlamlı, duygusal ve resimli 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler ilgi gördü

İSTANBUL'UN KURTULUŞU DUYGULU MESAJLAR

6 Ekim, bir şehrin değil, bir milletin hürriyetine kavuştuğu gündür. Kutlu olsun İstanbul’un kurtuluşu

Tarihin kalbi yeniden özgür attı o gün… İstanbul’un kurtuluşu, milletimizin zaferidir.

6 Ekim 1923’te özgürlük, Boğaz’ın sularında yeniden yankılandı.

İstanbul’un kurtuluşu, Türk milletinin asla boyun eğmeyen onurunun simgesidir.

Bugün, ezanların susturulamadığı, bayrağın inmeyeceği bir vatan için verilen mücadelenin yıldönümüdür.

Bir milletin iradesi, bir şehrin kaderini değiştirdi. 6 Ekim kutlu olsun!

Karanlıktan aydınlığa uzanan bu yolun adı: İstanbul’un kurtuluşudur.

6 Ekim’de sadece bir şehir değil, bir millet yeniden doğdu.

Türk ordusunun ayak sesleriyle özgürleşen şehir, İstanbul’dur!

