18°
 Hüseyin Bahcivan

İstanbul'un Kurtuluşu etkinlikleri ücretsiz konser takvimi! 6 Ekim'de 2 konser düzenlenecek

Ülkemizde her yıl 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanıyor. Bu özel günde İstanbul genelinde birçok kutlama etkinlikleri, konser ve sergiler düzenleniyor. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu etkinlikleri ücretsiz konser takvimi belli oldu. Açıklanan bilgilere göre bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Artİstanbul Feshane'de 2 konser düzenlenecek. İstanbul'un Kurtuluşu ücretsiz konser biletlerinin nasıl alınacağı belli oldu.

İstanbul'un Kurtuluşu etkinlikleri ücretsiz konser takvimi! 6 Ekim'de 2 konser düzenlenecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
09:23
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
09:23

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıldönümü bugün (6 Ekim 2025 Pazartesi) şehir genelinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile kutlanacak. tarafından açıklanan bilgilere göre kutlamalar kapsamında bugün iki ücretsiz düzenlenecek.

Vatandaşlar tarafından İstanbul'un Kurtuluşu etkinlikleri ücretsiz konser takvimi, nasıl bilet alınacağı merak ediliyor.

İstanbul'un Kurtuluşu etkinlikleri ücretsiz konser takvimi! 6 Ekim'de 2 konser düzenlenecek

İSTANBUL'UN KURTULUŞU ETKİNLİKLERİ ÜCRETSİZ KONSER TAKVİMİ 6 EKİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Gece Yolcuları ve Manuş Baba konserleri gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde bilet alarak iki konsere de katılabilecek.

Artİstanbul'da gerçekleştirilecek olan iki konserin saati belli oldu. Gece Yolcuları konseri açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak. Gece Yolcuları konserinin ardından Manuş Baba ise 21.30'da sahne alacak.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul’un Kurtuluşu’nu Gece Yolcuları ve Manuş Baba konserleriyle Artİstanbul Feshane’de kutluyoruz!" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Kurtuluşu etkinlikleri ücretsiz konser takvimi! 6 Ekim'de 2 konser düzenlenecek

İSTANBUL'UN KURTULUŞU ETKİNLİKLERİ KONSER BİLETİ NASIL ALINIR?

İstanbul'un Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Gece Yolcuları ve Manuş Baba konserine katılacak olan vatandaşların alana girmeden önce bilet almaları gerekiyor. Ücretsiz biletler İstanbul Senin uygulamasından satın alınabiliyor.

