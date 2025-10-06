Dışişleri'nden Sumud aktivistleri için yeni açıklama! 'Çalışmalar sürüyor'

Dışişleri Sözcüsü Önce Keçeli, Sumud Filosu'nda yer alan ve işgalci İsrail güçleri tarafından alıkonulan 14 Türk vatandaşının ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

'YARIN YURDA DÖNEBİLİRLER'

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Keçeli, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü.

Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor.

Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz."

