TGRT Haber
18°
Sumud Filosu'nun İspanyol üyeleri İsrail dehşetini anlattı: 'Bu bir işkence'

Küresel Sumud Filosu'na katılarak Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkan ancak İsrail tarafından alıkonulan İspanyol üyeler yaşadıklarını anlattı. İsrail'in tüm yasaları çiğnediğini vurgulayan üyeler Filistin için adımlarını atmaya devam edeceklerini söyledi.

'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun İspanyol üyelerinden 21'i İspanyol olmak üzere 29 kişilik bir grup Madrid'e ulaştı.

Sumud Filosu'nun İspanyol üyeleri İsrail dehşetini anlattı: 'Bu bir işkence'

"DÖVDÜLER, SÜRÜKLEDİLER, BAĞLADILAR"

Madrid Adolfo Suarez Barajas Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan İspanyol aktivistler, "Bizi dövdüler, sürüklediler, ellerimizi, ayaklarımızı bağladılar." diyerek, İsrail'in tüm yasaları çiğnediğini vurguladı.

"BU BİR İŞKENCE"

İsrail'in kendilerine içme suyu vermediğini, son kullanma tarihi geçmiş yiyecek verdiğini ve 48 saat aç kaldıklarını söyleyen aktivistler, "Bu bir işkence. Kafamız, kalbimiz gibi yaşam organlarımıza silah tuttular. Bir an bizi burada öldürecekler diye düşünenler bile oldu." diye konuştu.

Madrid'den hemen Barselona'ya geçen eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da burada yaptığı açıklamada, toplumsal baskının işe yaradığını, son haftalardaki tüm seferberliklerin paradigmayı değiştirdiğini ve İsrail'i daha da yalnızlaştırdığını dile getirdi.

Sumud Filosu'nun İspanyol üyeleri İsrail dehşetini anlattı: 'Bu bir işkence'

"SOYKIRIMI DURDURMAK İÇİN SEFERBER OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Colau, "Gelişimiz mücadelenin devamı niteliğinde. Soykırımı her zamankinden daha fazla durdurmalıyız. Filistin'e destek ve soykırımı durdurmak için seferber olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

İsrail devletinin tüm yasaları ihlal ettiğinin, kendilerini uluslararası sularda alıkoyduğunun ve gemilerine el koyduğunun, bunun yasa dışı ve kabul edilemez olduğunun altını çizen Colau, şöyle devam etti:

"Barışçıl şekilde direnmeye hazırdık. Beklemediğimiz şey, limanda bizi aşağılayan, saatlerce diz çöktüren, başımızı yere eğdiren ve kıyafetlerimizi yırtan yüzlerce polis memuruyla karşılaşmaktı. Duş alamıyorduk, ağır hasta olanlara ilaç vermiyorlardı, 16 kadının tıkıştırıldığı bir koğuştan çıkamıyorduk. Tamamen iletişimsizdik, sürekli bize yalan söylüyorlardı. Tüm haklarımız ihlal ediliyordu."

Sumud Filosu'nun İspanyol üyeleri İsrail dehşetini anlattı: 'Bu bir işkence'

"FİLİSTİNLİLER HER GÜN KATLANMAK ZORUNDA"

Colau, "Hukukun olmadığı, kötü muamele ve aşağılayıcı muamelenin yaşandığı bir hapishanede kilitli kaldık ancak bunun Filistinlilerin her gün katlanmak zorunda kaldıklarıyla kıyaslandığında hiçbir şey olmadığını biliyoruz. En önemlisi soykırımı durdurmak ve insani yardım koridorları açmak." ifadelerini kullandı.

