Bakan Fidan, İspanyalı mevkidaşı ile görüştü! Masada Gazze planı vardı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Krallığı Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile telefonda görüştü. İki ismin görüşmesinde; Gazze’de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan değerlendirildi.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 2 Ekim'de BAE'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre; Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı Gazze planına dair değerlendirmelerde bulunacak.