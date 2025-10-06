Gelin ve damada iş makinesi şoku! Yolu kapadı, zarfı alana kadar açmadı

Antakya'da yaşayan Uğur Hüsnüoğlu, iş makinesiyle operatörlük yaparak geçimini sağlıyor. Mahallede yıkım çalışması yapan Hüsnüoğlu, yoldan gelin arabasının geldiğini fark edince iş makinesiyle otomobilin önünü kesti. Damattan zarf alana kadar yolu açmayan Hüsnüoğlu, zarfı alınca iş makinesini yoldan çekti. Gelin ve damada unutulmaz anlar yaşatan Hüsnüoğlu’nun iş makinesiyle gelin arabasının yolunu kestiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.