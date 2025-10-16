Polisten kaçan sürücüye babasından sert tepki: Keşke kafana sıksalardı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde otomobiliyle seyir halindeki bir sürücü çevirme sırasında polislerden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye babasının tepkisi ise şaşırttı.

POLİSLER LASTİKLERE ATEŞ EDEREK ARACI DURDURDU

Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü M.C.’nin trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler otomobilin tekerleklerine ateş açtı. Lastikleri patlayan otomobilin durmasıyla sürücü M.C. yakalandı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde M.C.’nin 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

BABADAN SERT TEPKİ: KEŞKE KAFANA SIKSALARDI

Gözaltına alınan M.C.’nin babası da olay yerine gelip, lastiklerin patlak olduğunu görünce oğluna "Lastik yerine keşke kafana sıksalardı" diyerek tepki gösterdi.

SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Öte yandan, M.C.’ye ‘dur ihtarına uymama’, ‘tehlikeli şerit değiştirme’ ve ‘alkollü araç kullanma’ suçlarından toplamda 13 bin 602 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Ayrıca M.C. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.