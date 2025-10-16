Polisten kaçan sürücüye babasından sert tepki: Keşke kafana sıksalardı

Kategoriler
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde otomobiliyle seyir halindeki bir sürücü çevirme sırasında polislerden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye babasının tepkisi ise şaşırttı.
Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü M.C.’nin trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler otomobilin tekerleklerine ateş açtı. Lastikleri patlayan otomobilin durmasıyla sürücü M.C. yakalandı.
Yapılan kontrollerde M.C.’nin 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.C.’nin babası da olay yerine gelip, lastiklerin patlak olduğunu görünce oğluna "Lastik yerine keşke kafana sıksalardı" diyerek tepki gösterdi.
Öte yandan, M.C.’ye ‘dur ihtarına uymama’, ‘tehlikeli şerit değiştirme’ ve ‘alkollü araç kullanma’ suçlarından toplamda 13 bin 602 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
Ayrıca M.C. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.