15°
Yaşam
Polisten kaçan sürücüye babasından sert tepki: Keşke kafana sıksalardı

Esenyurt'ta polislerin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü kaçmaya başladı. Polisler, trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam eden otomobilin tekerleklerine ateş açtı. Yakalanan sürücü alkollü çıkarken, olay yerine gelen baba aracın patlak lastiklerini görünce küplere bindi. Polisten kaçan oğluna tepki gösteren baba, "Keşke lastik yerine kafana sıksalardı" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 05:47
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 06:04

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde otomobiliyle seyir halindeki bir sürücü çevirme sırasında polislerden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye babasının tepkisi ise şaşırttı.

POLİSLER LASTİKLERE ATEŞ EDEREK ARACI DURDURDU

Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü M.C.’nin trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler otomobilin tekerleklerine ateş açtı. Lastikleri patlayan otomobilin durmasıyla sürücü M.C. yakalandı.

Polisten kaçan sürücüye babasından sert tepki: Keşke kafana sıksalardı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde M.C.’nin 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polisten kaçan sürücüye babasından sert tepki: Keşke kafana sıksalardı

BABADAN SERT TEPKİ: KEŞKE KAFANA SIKSALARDI

Gözaltına alınan M.C.’nin babası da olay yerine gelip, lastiklerin patlak olduğunu görünce oğluna "Lastik yerine keşke kafana sıksalardı" diyerek tepki gösterdi.

Polisten kaçan sürücüye babasından sert tepki: Keşke kafana sıksalardı

SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Öte yandan, M.C.’ye ‘dur ihtarına uymama’, ‘tehlikeli şerit değiştirme’ ve ‘’ suçlarından toplamda 13 bin 602 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Polisten kaçan sürücüye babasından sert tepki: Keşke kafana sıksalardı

Ayrıca M.C. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

