Esenyurt’ta kahvehaneye otomatik silahlarla saldırı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

KAHVEHANEDE OTURAN GENÇLERE ATEŞ AÇTI

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 614 Sokak üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kahvehanede oturan gençleri hedef alarak otomatik silahla ateş açtı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırıyı fark eden gençler hızla kaçarken, panikleyen saldırgan rastgele ateş açmaya devam etti. Saldırgan, ardından geldiği araca binip olay yerinden kaçtı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Saldırının hedefindeki gençler ve kahvehanedeki diğer vatandaşlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Kurşunlardan bazıları çevredeki park halinde bulunan 34 ED 5053, 34 AEZ 974 plakalı araçlara isabet etti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.