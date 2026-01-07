İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman 2026? AKOM tarih verdi kar tekrardan İstanbul'a geliyor

Kategoriler
İstanbul'da yeni yılın ilk günlerinde kar yağışı gerçekleşmişti. Kısa süren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. İstanbul'da kısa süren kar yağışının ardından vatandaşlar tekrar ne zaman yağacağını araştırmaya başladı. Beklenen haber ise AKOM'dan geldi. AKOM tarafından paylaşılan verilere göre 8 günlük aranın ardından İstanbul'a kar tekrardan geliyor. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.
AKOM tarafından paylaşılan 1 haftalık hava durumu raporunda yer alan bilgilere göre İstanbul'da hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları ani düşüş gösterecek. Hava sıcaklıklarının anı düşüş göstermesiyle birlikte İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Ayrıca yer yer sağanak yağışların da gerçekleşeceği belirtildi. 9 Ocak 2026 Cuma günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.
İstanbul'da kar yağışı 9 Ocak 2026 Cuma günü yüksek kesimlerde gerçekleşecek. Karla karışık yağmur şeklinde olan yağış 10 Ocak 2026 Cumartesi günü ise yerini kuvvetli sağanak yağmura bırakacak. AKOM tarafından açıklanan İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmin raporu ise şöyle:
08.01.2026 – PERŞEMBE
Durum: Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu
Min: 6°C – Max: 13°C
Yağış Miktarı: 10–25 kg arası
09.01.2026 – CUMA
Durum: Hafif yağmur, yüksekler karla karışık
Min: 2°C – Max: 6°C
Yağış Miktarı: 3–7 kg arası
10.01.2026 – CUMARTESİ
Durum: Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu
Min: 6°C – Max: 12°C
Yağış Miktarı: 10–20 kg arası
11.01.2026 – PAZAR
Durum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Min: 5°C – Max: 9°C
Yağış Miktarı: 3–10 kg arası
12.01.2026 – PAZARTESİ
Durum: Parçalı ve çok bulutlu
Min: 3°C – Max: 7°C
Yağış: Beklenmiyor