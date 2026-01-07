İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman 2026? AKOM tarih verdi kar tekrardan İstanbul'a geliyor

İstanbul'da yeni yılın ilk günlerinde kar yağışı gerçekleşmişti. Kısa süren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. İstanbul'da kısa süren kar yağışının ardından vatandaşlar tekrar ne zaman yağacağını araştırmaya başladı. Beklenen haber ise AKOM'dan geldi. AKOM tarafından paylaşılan verilere göre 8 günlük aranın ardından İstanbul'a kar tekrardan geliyor. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI 2026?

AKOM tarafından paylaşılan 1 haftalık hava durumu raporunda yer alan bilgilere göre İstanbul'da hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları ani düşüş gösterecek. Hava sıcaklıklarının anı düşüş göstermesiyle birlikte İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Ayrıca yer yer sağanak yağışların da gerçekleşeceği belirtildi. 9 Ocak 2026 Cuma günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2026?

İstanbul'da kar yağışı 9 Ocak 2026 Cuma günü yüksek kesimlerde gerçekleşecek. Karla karışık yağmur şeklinde olan yağış 10 Ocak 2026 Cumartesi günü ise yerini kuvvetli sağanak yağmura bırakacak. AKOM tarafından açıklanan İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmin raporu ise şöyle:

08.01.2026 – PERŞEMBE

Durum: Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu

Min: 6°C – Max: 13°C

Yağış Miktarı: 10–25 kg arası

09.01.2026 – CUMA

Durum: Hafif yağmur, yüksekler karla karışık

Min: 2°C – Max: 6°C

Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

10.01.2026 – CUMARTESİ

Durum: Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu

Min: 6°C – Max: 12°C

Yağış Miktarı: 10–20 kg arası

11.01.2026 – PAZAR

Durum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Min: 5°C – Max: 9°C

Yağış Miktarı: 3–10 kg arası

12.01.2026 – PAZARTESİ

Durum: Parçalı ve çok bulutlu

Min: 3°C – Max: 7°C

Yağış: Beklenmiyor