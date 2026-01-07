Menü Kapat
İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman 2026? AKOM tarih verdi kar tekrardan İstanbul'a geliyor

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları gündeme geldi. Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'da birçok ilde kar yağışı gerçekleşmişti. Kısa süren kar yağışlarının ardından AKOM yeni tarihi verdi. Açıklanan bilgilere göre İstanbul'da kar yağışı tekrardan geliyor. Bu hafta İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağacak. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman 2026? AKOM tarih verdi kar tekrardan İstanbul'a geliyor
İstanbul'da yeni yılın ilk günlerinde kar yağışı gerçekleşmişti. Kısa süren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. İstanbul'da kısa süren kar yağışının ardından vatandaşlar tekrar ne zaman yağacağını araştırmaya başladı. Beklenen haber ise AKOM'dan geldi. AKOM tarafından paylaşılan verilere göre 8 günlük aranın ardından İstanbul'a kar tekrardan geliyor. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman 2026? AKOM tarih verdi kar tekrardan İstanbul'a geliyor

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI 2026?

AKOM tarafından paylaşılan 1 haftalık hava durumu raporunda yer alan bilgilere göre İstanbul'da hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları ani düşüş gösterecek. Hava sıcaklıklarının anı düşüş göstermesiyle birlikte İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Ayrıca yer yer sağanak yağışların da gerçekleşeceği belirtildi. 9 Ocak 2026 Cuma günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman 2026? AKOM tarih verdi kar tekrardan İstanbul'a geliyor

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2026?

İstanbul'da kar yağışı 9 Ocak 2026 Cuma günü yüksek kesimlerde gerçekleşecek. Karla karışık yağmur şeklinde olan yağış 10 Ocak 2026 Cumartesi günü ise yerini kuvvetli sağanak yağmura bırakacak. AKOM tarafından açıklanan İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmin raporu ise şöyle:

08.01.2026 – PERŞEMBE
Durum: Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu
Min: 6°C – Max: 13°C
Yağış Miktarı: 10–25 kg arası

09.01.2026 – CUMA
Durum: Hafif yağmur, yüksekler karla karışık
Min: 2°C – Max: 6°C
Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman 2026? AKOM tarih verdi kar tekrardan İstanbul'a geliyor

10.01.2026 – CUMARTESİ
Durum: Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu
Min: 6°C – Max: 12°C
Yağış Miktarı: 10–20 kg arası

11.01.2026 – PAZAR
Durum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Min: 5°C – Max: 9°C
Yağış Miktarı: 3–10 kg arası

12.01.2026 – PAZARTESİ
Durum: Parçalı ve çok bulutlu
Min: 3°C – Max: 7°C
Yağış: Beklenmiyor

#Yaşam
