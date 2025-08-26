Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kahvehane basıp, kuzenini katletti! Savunması şoke etti: "Annemle ilişki yaşıyordu"

Adana'da yüzünü atkı ve kapüşonla kapatarak kahvehane basan 17 yaşındaki D.G. kuzenine ve onun yanında oturan arkadaşına kurşun yağdırdı. 2 kişiyi öldüren katil için 35 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kuzeninin annesi ile zorla ilişkiye girdiği için saldırı düzenlediğini öne süren D.G. cinayetten önce yaptığı paylaşım da ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 12:13

'nın ilçesinde 25 Mart'ta yaşanan olayda; bir kahvehaneye yüzünü atkı ve kapüşonla kapatarak giren 17 yaşındaki D.G., silahını çıkartıp okey oynayan annesinin halasının oğlu Erkan Savan'a (35) kurşun yağdırdı.

Kahvehane basıp, kuzenini katletti! Savunması şoke etti: "Annemle ilişki yaşıyordu"

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Kurşunların hedefi olan Savan ile yanındaki Ramazan Durak (40) kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kahvehane basıp, kuzenini katletti! Savunması şoke etti: "Annemle ilişki yaşıyordu"

CİNAYETTEN ÖNCE PAYLAŞIM YAPTI

Saldırının ardından ekiplerce yakalanıp tutuklanan D.G.'nin cinayetten dakikalar önce hesabından tabut emojili yüzü maskeli şekilde iki tabancayla bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Çektirdiği fotoğrafa ise 'Yolun sonu, son 5 dakika' notunu düştü.

Kahvehane basıp, kuzenini katletti! Savunması şoke etti: "Annemle ilişki yaşıyordu"

35 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Cumhuriyet savcısı, katil zanlısı çocuk D.G. hakkındaki soruşturmasını tamamlayarak "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması bulundurulması, kasten öldürme" suçlarından iddianame hazırladı. Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonunda kabul edildi. Savcı, çifte sanığı çocuğun, yaşının küçük olması nedeniyle 2 kişiyi öldürmekten 15'şer yıl, silahtan da 5 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplam 35 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Kahvehane basıp, kuzenini katletti! Savunması şoke etti: "Annemle ilişki yaşıyordu"

"3 BİN 500 LİRAYA SİLAH ALDIM"

İddianamede, sanık çocuğun savunmasına, güvenlik kamera görüntüleri ile otopsi raporuna yer verildi. D.G. savunmasında, amacının Erkan Savan'ı öldürmek olmadığını, Ramazan Durak'ın ise kazayla öldüğünü söyledi. Öldürdüğü Savan'ın annesinin halasının oğlu olduğunu belirten D.G., Savan'ın ara sıra evlerine gelip kaldığını, annesi ile arasında fazla samimiyet gördüğü için şüphe duymaya başladığını iddia ederek cinayet anını şöyle anlattı:

"Annem Erkan'a sürekli para veriyordu. Olaydan yaklaşık 2 ay önce Erkan gece 01.00'de evimize geldi. Evde herkes uyuyordu. Annem ve Erkan beni bakkala gönderdi. Kendilerinden şüphelendiğim için evden telefonun ses kaydını açıp çıktım. Geri geldiğimde telefonu alıp ses kaydını dinlediğimde, cinsel ilişkiye girdikleri yönünde sesler geliyordu. Annemin zorla ilişkiye girdiğini düşündüm o yüzden Erkan'a kinlendim. Ayağına sıkmak için 3 bin 500 liraya silah aldım. Daha sonra Erkan'ın bulunduğu kahvehaneye gittim. Amacım Erkan'ın ayağına sıkmaktı. Ancak, Erkan masadan kalkınca panikleyerek 5 el ateş ettim. Kurşunlardan bir kısmı Erkan'a bir kısmı da yanında olan Ramazan'a isabet etti. Ramazan'ın olay anında nasıl vurulduğunu görmedim. Erkan'ı öldürmek istememiştim, Ramazan da kazayla vuruldu"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltında! Rüşvete aracılık etmekle suçlanıyor
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara yazı gönderdi! Artık o görüntülere izin verilmeyecek
Adıyaman'da feci kaza! Çok sayıda polis yaralandı
ETİKETLER
#sosyal medya
#adana
#silahlı saldırı
#cinayet
#yüreğir
#Çifte Cinayet
#Okey
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.