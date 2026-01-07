Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İran, İsrail ajanlarına göz açtırmıyor! Bir idam daha

İran'da İsrail casusluğu suçlamasıyla idam edilen Ali Ardestani, sosyal medya üzerinden MOSSAD ile iletişim kurduğu, ülke içindeki hassas noktaların fotoğraflarını çektiği ve bilgileri İsrail'e aktardığı için yargılandı. Mahkeme, Ardestani'nin açık itiraflarını ve delilleri göz önünde bulundurarak idam kararını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran, İsrail ajanlarına göz açtırmıyor! Bir idam daha
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 10:16

İran'da İsrail casuslarına en ağır cezalar verilmeye devam ediliyor. İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan bir kişi daha idam edildi. Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ali Ardestani adlı sanık hakkında "İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile iş birliği yapmak" suçlamasıyla verilen idam cezasının, Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından bu sabah infaz edildiği bildirildi.

Haberde, Ardestani'nin sosyal medya üzerinden MOSSAD ile bağlantı kurduğu ve belirli meblağlar ile çeşitli vaatler karşılığında MOSSAD adına görevler üstlendiği belirtildi.

İTİRAF ETTİ

Haberde, sanığın yargılama sürecinde suçlamaları kabul ettiği, MOSSAD subaylarıyla bilinçli şekilde irtibat kurduğunu ve iş birliği süresince önemli bilgiler aktardığını itiraf ettiği kaydedildi.

Ayrıca mahkemenin, dosyada yer alan deliller, güvenlik birimlerinin raporları ile sanığın açık itiraflarını dikkate alarak Ali Ardestani hakkında idam cezası verdiği ifade edildi.

GÖREV SONRASI ÖDEMEYİ KRİPTOYLA ALDI

Dosya kapsamında paylaşılan bilgilere göre; sanığın, MOSSAD subaylarının talimatları doğrultusunda ülke içindeki bazı özel ve hassas noktaların fotoğraf ve görüntülerini çektiği, hedef olarak belirlenen kişi ve yerlere ilişkin bilgileri İsrail istihbaratına aktardığı ve her görev sonrası ödemelerin kripto para yoluyla yapıldığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Ali Ardestani'nin yalnızca sosyal medya üzerinden değil, ülke içinde de İsrail ile bağlantılı kişilerle temas kurduğu, MOSSAD subayları aracılığıyla İran'da kimliği belirlenen bir kişiyle farklı mekanlarda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği, topladığı bilgi, fotoğraf ve videoları bu kişiye teslim ederek yeni görevler aldığı aktarıldı.

GÖREV SIRASINDA YAKAYI ELE VERDİ

Ardestani'nin İsrail adına yürüttüğü bir görev sırasında tespit edilerek gözaltına alındığı belirtilen haberde, yapılan soruşturma ve sorgulamalarda sanığın iş birliği amacını "milyon dolarlık ödül almak ve İngiltere vizesi elde etmek" şeklinde ifade ettiği aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran İsrail'i vurdu, bina yıkıldı: Ölü ve yaralılar var
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama: ABD, Avrupa ve İsrail’le topyekün savaş içindeyiz
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.