İran İsrail'i vurdu, bina yıkıldı: Ölü ve yaralılar var

İran İsrail'e füzelerle misilleme yapmaya devam ediyor. Hayfa'da balistik füzelerin isabet ettiği bir bina yerle bir oldu. 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların üçüncü gününe girilirken karşılıklı saldırılar devam ediyor. İran, Hayfa kentinin doğusundaki Tamra bölgesine füze saldırısı düzenledi.

EKİPLER SEFERBER

İsrail itfaiye sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan düzenlenen füze saldırısında birkaç noktada isabet olduğu, bir binanın yıkıldığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek, kurtarma ekiplerinin de mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye gittiği kaydedildi.

İSRAİL POLİSİNDEN UYARI

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, bir noktada isabet olduğu, burada yaralılar olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail polisi, çevredeki şüpheli cisimlere yaklaşılmaması konusunda uyarı yaptı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzelerin İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun çoğunlukta yaşadığı Hayfa'nın doğusundaki Tamra bölgesinde iki katlı bir binaya isabet ettiğini, ağır yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısının 4'e yükseldiğini duyurarak, yaralılara ilişkin ise detay paylaşmadı.

İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde gökyüzünde hüzmelerin görüldüğü çok sayıda görüntü paylaşıldı. Görüntülerden birinde bir füzenin düştüğü anlar yer aldı.