İsrail ordusu, 13 Haziran'da İran'ın nükleer programını hedef alarak saldırılara başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların 'gerektiği kadar' süreceğini söyledi. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami de dahil 8 ölü ve 50 yaralının olduğu duyuruldu.

İran ise misilleme olarak aynı günün akşamı İsrail'e füzeler yağdırdı. İsrail'e ait Demir Kubbe'yi delen iran, kritik noktaları bombalamayı başardı. İsrail ise misilleme üstüne misilleme yaptı.