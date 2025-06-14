MİSİLLEME ÜSTÜNE MİSİLLEME! İSRAİL VE İRAN KARŞILIKLI FÜZELEŞTİ
İsrail ordusu, 13 Haziran'da İran'ın nükleer programını hedef alarak saldırılara başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların 'gerektiği kadar' süreceğini söyledi. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami de dahil 8 ölü ve 50 yaralının olduğu duyuruldu.
İran ise misilleme olarak aynı günün akşamı İsrail'e füzeler yağdırdı. İsrail'e ait Demir Kubbe'yi delen iran, kritik noktaları bombalamayı başardı. İsrail ise misilleme üstüne misilleme yaptı.
İRAN DUYURDU: 2 KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ
İran, 2 üst düzey İranlı generalin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü bildirdi. Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı General Gulamreza Mehrabi ile Harekat Başkan Yardımcısı General Mehdi Rabbani'nin “şehit düştüğü” açıklandı.
"PİST ZARAR GÖRMEDİ"
İran, İsrail'in gece saatlerinde Mehrabad Havalimanı'na gerçekleştirdiği saldırıda pistlerin zarar görmediğini bildirdi.
ÜRDÜN HAVA SAHASINI YENİDEN AÇTI
Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada, İran-İsrail gerginliği nedeniyle kapatılan hava sahasının saat 07.30'da yeniden açıldığı duyuruldu.
İRAN'IN SALDIRISINDA İSRAİL'İN BİLANÇOSU
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı.Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.
Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.
İRAN'DAN YENİ FÜZE DALGASI
İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği son füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'i hedef alan üçüncü füze dalgası sonrasında ülke genelinde güçlü patlama sesleri duyuldu.
Tel Aviv'deki AA muhabiri de saldırı sirenlerinin çalmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığının bulunduğu Gush Dan bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı. Öte yandan İsrail Ordu Sözcülüğü, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.
İSRAİL BİR KEZ DAHA NÜKLEER TESİSE SALDIRDI
İsrail Ordusu sözcüsü, Arap medya bölümü başkanının sosyal medya hesabından Arapça yaptığı açıklamada, İran'ın İsfahan bölgesindeki bir nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini bildirdi.
Yapılan duyuruda, tesiste 'nükleer silah üretim sürecinde, uranyum zenginleştirmeden sonraki aşama olan zenginleştirilmiş uranyumun geri dönüştürülmesi işlemi' gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, saldırı sırasında uranyum metal üretim binası, zenginleştirilmiş uranyum dönüşüm altyapısı ve laboratuvarların imha edildiği ifade edildi.
"İNTERNET PAYLAŞIMLARI SALDIRILARI ARTIRABİLİR"
İsrail Ordu Sözcülüğü, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Sözcülük, bu tür bilgilerin çevrim içi ortamda yayılmasının İran tarafından takip edilerek saldırı kapasitesinin artırılmasına neden olabileceğini yineledi.
İSRAİL MEHRABAD HAVALİMANINI BOMBALADI
İsrail'in İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurduğu bildirildi. Mehrabad Havalimanı'nın çevresinin hedef alınmasının ardından bölgede yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.
İRAN, İSRAİL'İN SAVUNMA BAKANLIĞI'NI VURDU
İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak İsrail'e attığı füzelerden biri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet etti.
İsrail ordu radyosunun haberinde, çok sayıda noktanın isabet aldığı, füzelerden birinin Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiği ve bölgede füze saldırısı nedeniyle çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.
"İRAN'DA NÜKLEER SIZINTI VAR"
İran’ın, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurmasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi.