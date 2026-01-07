Araç sahipleri dikkat: Ödemeyen trafiğe çıkılmayacak! Kritik 15 bin 160 TL detayı

Kategoriler
İstanbul
SBM’nin yayımladığı son veriler, İstanbul’da otomobil sahibi olmanın maliyetinin yalnızca araç fiyatıyla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Buna göre, İstanbul’da aracını 4’üncü risk basamağından trafik sigortası yaptıran bir sürücü, 15 bin 160 TL ödemeden trafiğe çıkamıyor.
Zorunlu trafik sigortası yapılmadan yola çıkılması halinde ise sürücüyü yalnızca para cezası değil, araç bağlama yaptırımı da bekliyor. İşte detaylar...
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ocak ayında geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı.
Böylelikle yaklaşık 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu.
PRİMLER RİSKE GÖRE DEĞİŞİYOR
İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 45 bin 479 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 580 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.
ANKARA'DA DURUM NE?
Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 44 bin 192 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 365 lira oldu.
İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 905 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 151 lira oldu.
TAKSİ SİGORTALARI
İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 122 bin 198 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 20 bin 366 lira oldu.
Ankara'da bu tutar en yüksek 118 bin 740 lira, en düşük 19 bin 790 lira, İzmir'de en yüksek 115 bin 281 lira, en düşük de 19 bin 214 lira olarak belirlendi.
OTOBÜSLER ZİRVEDE
İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 292 bin 890 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 48 bin 815 lira oldu.
TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR
2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor.