Araç sahipleri dikkat: Ödemeyen trafiğe çıkılmayacak! Kritik 15 bin 160 TL detayı

SBM’nin yayımladığı son veriler, İstanbul’da otomobil sahibi olmanın maliyetinin yalnızca araç fiyatıyla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Buna göre, İstanbul’da aracını 4’üncü risk basamağından trafik sigortası yaptıran bir sürücü, 15 bin 160 TL ödemeden trafiğe çıkamıyor.

Zorunlu trafik sigortası yapılmadan yola çıkılması halinde ise sürücüyü yalnızca para cezası değil, araç bağlama yaptırımı da bekliyor. İşte detaylar...