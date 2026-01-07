Bu akşam hangi maçlar var 7 Ocak? Bugünün karşılaşmaları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ederken bu akşam hangi maçlar var belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ?

Güney Kore - İran | 14:30 | AFC U23 Şampiyonası | Smart Spor 2 / Spor Smart 2

Japonya - Suriye | 14:30 | AFC U23 Şampiyonası | Spor Smart / Smart Spor HD

Özbekistan - Lübnan | 17:00 | AFC U23 Şampiyonası | Spor Smart / Smart Spor HD

Katar - BAE | 19:30 | AFC U23 Şampiyonası | D Smart GO

Bologna - Atalanta | 20:30 | İtalya Serie A | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

Napoli - Verona | 20:30 | İtalya Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

Bournemouth - Tottenham | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports Max 1

Brentford - Sunderland | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports / beIN Connect

Crystal Palace - Aston Villa | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 4

Everton - Wolverhampton | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports / beIN Connect

Fulham - Chelsea | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 2

Manchester City - Brighton | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 3

Lazio - Fiorentina | 22:45 | İtalya Serie A | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

Parma - Inter | 22:45 | İtalya Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

Torino - Udinese | 22:45 | İtalya Serie A | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

Burnley - Manchester Utd | 23:15 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 5

Newcastle - Leeds United | 23:15 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports Max 2