13°
Editor
 Sumru Tarhan

Bu akşam hangi maçlar var 7 Ocak? Bugünün karşılaşmaları

Bu akşamın maç programı belli olurken binlerce taraftar karşılaşmaları yakından takip ediyor. 7 Ocak Çarşamba akşamının karşılaşmalarının saati ve kanalı duyuruldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ederken bu akşam hangi maçlar var belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ?

Güney Kore - İran | 14:30 | AFC U23 Şampiyonası | Smart Spor 2 / Spor Smart 2
Japonya - Suriye | 14:30 | AFC U23 Şampiyonası | Spor Smart / Smart Spor HD
Özbekistan - Lübnan | 17:00 | AFC U23 Şampiyonası | Spor Smart / Smart Spor HD
Katar - BAE | 19:30 | AFC U23 Şampiyonası | D Smart GO

Bologna - Atalanta | 20:30 | İtalya Serie A | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Napoli - Verona | 20:30 | İtalya Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

Bournemouth - Tottenham | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports Max 1
Brentford - Sunderland | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports / beIN Connect
Crystal Palace - Aston Villa | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 4
Everton - Wolverhampton | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports / beIN Connect
Fulham - Chelsea | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 2
Manchester City - Brighton | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 3

Lazio - Fiorentina | 22:45 | İtalya Serie A | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Parma - Inter | 22:45 | İtalya Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Torino - Udinese | 22:45 | İtalya Serie A | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

Burnley - Manchester Utd | 23:15 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 5
Newcastle - Leeds United | 23:15 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports Max 2

#Spor
