Bu akşam hangi maçlar var 7 Ocak? Bugünün karşılaşmaları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ederken bu akşam hangi maçlar var belli oldu.
Güney Kore - İran | 14:30 | AFC U23 Şampiyonası | Smart Spor 2 / Spor Smart 2
Japonya - Suriye | 14:30 | AFC U23 Şampiyonası | Spor Smart / Smart Spor HD
Özbekistan - Lübnan | 17:00 | AFC U23 Şampiyonası | Spor Smart / Smart Spor HD
Katar - BAE | 19:30 | AFC U23 Şampiyonası | D Smart GO
Bologna - Atalanta | 20:30 | İtalya Serie A | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Napoli - Verona | 20:30 | İtalya Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Bournemouth - Tottenham | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports Max 1
Brentford - Sunderland | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports / beIN Connect
Crystal Palace - Aston Villa | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 4
Everton - Wolverhampton | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports / beIN Connect
Fulham - Chelsea | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 2
Manchester City - Brighton | 22:30 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 3
Lazio - Fiorentina | 22:45 | İtalya Serie A | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Parma - Inter | 22:45 | İtalya Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Torino - Udinese | 22:45 | İtalya Serie A | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
Burnley - Manchester Utd | 23:15 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports 5
Newcastle - Leeds United | 23:15 | İngiltere Premier Lig | beIN Sports Max 2