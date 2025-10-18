Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

CHP kongresinde korkutan anlar: Başkan adayı kürsüde bayıldı

CHP İzmir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde tek aday olan Çağatay Güç, kürsüde konuşma yaparken fenalaşarak yere yığıldı. Partililerin ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Güç, kongredeki geçerli oyların büyük çoğunluğunu alarak il başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi () İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Kültürpark'taki Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Tek adayın olduğu kongrede korku dolu anlar yaşandı. Başkan adayı kürsüde konuşurken fenalaşıp bayıldı.

Kongrenin divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi. CHP'li Emir, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, olağanüstü koşullarda olağan bir il kongresi yaptıklarını söyledi.

Kongreyi birlik ve beraberlik içinde sürdürmek istediklerini belirten Emir, kırgınlığın ve dışlanmanın yaşanmadığı, demokratik şekilde kongrenin tamamlanmasını arzuladıklarını dile getirdi.

CHP kongresinde korkutan anlar: Başkan adayı kürsüde bayıldı

Kongredeki seçimin "blok liste" yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP kongresinde korkutan anlar: Başkan adayı kürsüde bayıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da bir konuşma yaptı.

CHP kongresinde korkutan anlar: Başkan adayı kürsüde bayıldı

TEK ADAY ÇAĞATAY GÜÇ

divan başkanlığı, Çağatay Güç'ün tek aday olarak gösterildiğini açıkladı.

CHP kongresinde korkutan anlar: Başkan adayı kürsüde bayıldı

BAŞKAN ADAYI KÜRSÜDE BAYILDI

Konuşma yapmak üzere kürsüye geçen Güç, konuşmasının bitiminin hemen ardından fenalaşarak yere yığıldı.

CHP kongresinde korkutan anlar: Başkan adayı kürsüde bayıldı

Partililerin ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Güç, bir süre sonra kendine geldi ve yeniden kürsüye çıkarak açıklama yaptı.

CHP kongresinde korkutan anlar: Başkan adayı kürsüde bayıldı

Son iki gündür aşırı yorulduğunu, uykusuz kaldığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını söyleyen Çağatay Güç, yaşananlar için üzgün olduğunu dile getirdi.

CHP kongresinde korkutan anlar: Başkan adayı kürsüde bayıldı

İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Yaklaşık bir saat süren oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; 650 il delegesinden 510’unun oy kullandığı kongrede, geçerli 473 oyun 447’sini alan Çağatay Güç il başkanı seçildi.

ETİKETLER
#izmir
#chp
#kongre
#Çağatay Güç
#Bayılma
#Politika
