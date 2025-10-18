Menü Kapat
18°
FIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye yükselişte

FIFA ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'nda oynadığı Bulgaristan ve Gürcistan maçlarını kazanan A Milli Takım sıralamada bir basamak yükseldi. Türkiye'nin gruptaki rakibi İspanya ise zirvede yer aldı.

FIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye yükselişte
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralaması belli oldu.

Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'ndaki son 2 maçını kazanan A Milli Takım, Bulgaristan ve Gürcistan galibiyetlerinin ardından sıralamada bir basamak yükseldi. Türkiye, 1570 puanla 26. sırada yer aldı.

FIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye yükselişte

ZİRVE YİNE DEĞİŞMEDİ

A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korudu. Son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İki basamak yükselen Almanya ise 1713 puanla yeniden ilk 10 ülkenin arasına girdi. Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

  1. İspanya 1880 Puan
  2. Arjantin 1872 Puan (+1)
  3. Fransa 1862 Puan (-1)
  4. İngiltere 1824 Puan
  5. Portekiz 1778 Puan
  6. Hollanda 1759 Puan (+1)
  7. Brezilya 1758 Puan (-1)
  8. Belçika 1740 Puan
  9. İtalya 1717 Puan (+1)
  10. Almanya 1713 Puan (+2)

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

