FIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye yükselişte

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralaması belli oldu.
Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'ndaki son 2 maçını kazanan A Milli Takım, Bulgaristan ve Gürcistan galibiyetlerinin ardından sıralamada bir basamak yükseldi. Türkiye, 1570 puanla 26. sırada yer aldı.
A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korudu. Son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
İki basamak yükselen Almanya ise 1713 puanla yeniden ilk 10 ülkenin arasına girdi. Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.