SON DAKİKA!
Gündem
Türkiye'ye Eurofighter satışına onay! Alman bakan teslim için tarih verdi

Almanya, Türkiye'nin talep ettiği Eurofighter savaş uçakları için kapıyı araladı. Türkiye'ye Eurofighter satışına olumlu baktıklarını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, teslimat için tarih verdi.

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, 'yi ilk kez ziyaret etti. Wadephul, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'ye Eurofighter satışına onay! Alman bakan teslim için tarih verdi

EUROFIGHTER İÇİN YEŞİL IŞIK

Görüşmenin ardından NTV'ye açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebine kapıyı araladı.

Türkiye'ye Eurofighter satışına onay! Alman bakan teslim için tarih verdi

"NATO'YU SAVUNMAK İÇİN KULLANILACAK"

savaş uçaklarının Türkiye'ye gönderilmesinin doğal olduğunu söyleyen Wadephul, "Türkiye'yi güvenilir bir müttefiki olarak tanıyoruz ve ortak savunma ittifakımızı birlikte güçlendirmek istiyoruz ve Eurofighter'ların Türkiye'ye gönderilmesi bizim için son derece doğal. Onlar ittifakı savunmak için kullanılacak. Ve Yunanistan da bunlara dahil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Eurofighter satışına onay! Alman bakan teslim için tarih verdi

"SEVKİYATA OLUMLU BAKIYORUZ"

Şirketler ve Türkiye arasında teslimat için müzakerelerin devam ettiğini belirten Alman bakan, "İttifakı birlikte savunmalıyız. Şu anda 'nın bir agrasyonu söz konusu. Bu açıdan hükümet olarak sevkiyata, bu uçakların gönderilmesine olumlu bakıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye Eurofighter satışına onay! Alman bakan teslim için tarih verdi

TESLİMAT NE ZAMAN YAPILACAK?

İmza süreci ve teslimatla ilgili sürece dair de değerlendirme yapan Wadephul, "Bunun kısa süre içerisinde olacağını düşünüyorum. Bu yıl içerisinde olabilir diye düşünüyorum. Eurofighter'lar uzun süredir üretilen bir model ve kapasitenin genişletildiğini duydum. Bu nedenle Türkiye'ye kısa zamanda sevkiyat gerçekleşecektir. Fakat bu kararlar şirketler tarafından alınacak. Bu bilgileri şirketler verebilir. Öncelikle imzalanmış bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Bunun üzerinde çalışılıyor." dedi.

