Yargıtay, 'Mavi Marmara' saldırısına ilişkin tazminatın yetersiz olduğuna hükmetti

Yargıtay, Gazze'ye insani yardım götüren 'Mavi Marmara' gemisine İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan vatandaşa 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmeden mahkeme kararını bozarak daha yüksek düzeyde manevi tazminata hükmedilmesine karar verdi.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla seyrederken İsrail tarafından uygulanan saldırıda yaralanan İ.Y., avukatı aracılığıyla olaya ilişkin dava açtı. Yaşanan olayda psikolojik işkence uygulandığını ifade eden İ.Y., İsrail'e mal edilerek hazineden 300 bin lira manevi tazminatın tahsilini istedi.

Yerel mahkeme, davacı İ.Y.'nin Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan, 'Mavi Marmara' gemisinde gönüllü olarak bulunması, hukuka aykırı eylemlere maruz kalması nedeniyle manevi olarak zarara uğradığı gerekçesiyle 300 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verdi. Yerel mahkemenin kararına itiraz eden davalı bir üst mahkemeye başvurdu.

Bunun üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi ise olayın gelişim süreci ve yaralanma derecesi değerlendirildiğinde hükmedilen manevi tazminat miktarının fazla olduğu öne sürerek yerel mahkeme kararını kaldırıldı. Ret kararı üzerini davacı dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Olayın oluş şekli, olay tarihi, davacının maruz kaldığı hukuk dışı ve kötü muameleyi göz önünde bulunduran Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, hükmedilen manevi tazminat miktarını az bularak kararı bozdu.

Ne olmuştu?

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve sadece yardım gönüllüleri ile insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara, 31 Mayıs 2010 günü İsrail askerlerinin hukuk dışı saldırı ve müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Bu saldırı esnasında ve devam eden süreçte 10 insani yardım gönüllüsü hayatını kaybetti, 56’sı ağır yaralandı.