18°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kamu devleri vites yükseltti: 679 milyar liralık plan!

"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

(KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2026'da 679,4 milyar lira tutarında yapmaları öngörülüyor. Buna göre kamu teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izleyecek.

Atıl durumdaki gayrimenkuller değerlendirilerek, üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programdaki hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek. Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına önem verilecek.

Kamu devleri vites yükseltti: 679 milyar liralık plan!

Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek. Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle sorumlu olacak.

Kamu devleri vites yükseltti: 679 milyar liralık plan!

Yerli ve yenilenebilir kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak. Teşebbüslerin enerji tüketimleri ve maliyetlerinin azaltılması amacıyla, enerji yönetimi faaliyetlerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin uygulanmasına özen gösterilecek.

İşletme faaliyetlerinde etkin risk yönetimi uygulanacak, finansal risklere karşı tedbirler alınacak, tasarruf odaklı yaklaşım gösterilecek.

Kamu devleri vites yükseltti: 679 milyar liralık plan!

BORÇLAR ÖDENECEK

Kamu teşebbüsleri, 2026 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığına veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.

Bu teşebbüsler, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.

Kamu işletmeleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil alacaklarını zamanında tahsil etmek için gerekli tedbirleri alacak.

Kamu devleri vites yükseltti: 679 milyar liralık plan!

TEŞEBBÜSLERİN 2026 YILI MALİ HEDEFLERİ

Öte yandan, KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri de belirlendi. Buna göre KİT'lerin, 2026'da, toplam 679 milyar 404 milyon 486 bin liralık yatırım yapmaları öngörülüyor.

En yüksek yatırımı 332,6 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yapacak. TPAO'yu 113,1 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 67,8 milyar lirayla Boru Hatları ile Taşıma AŞ (BOTAŞ) takip edecek.

Kamu devleri vites yükseltti: 679 milyar liralık plan!

KAMU TEŞEBBÜSLERİNİN 2026 YILI MALİ HEDEFLERİ (BİN LİRA) ŞÖYLE:

Kamu teşebbüsleri Yatırım Borçlanma gereği Faiz dışı fazla
1-Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TŞFAŞ) 2.577.000 13.036.728 24.239.366
2-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) 13.000.000 5.859.336 -10.519.605
3-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1.150.000 27.367.522 62.528
4-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 309.531 15.661.975 3.783.971
5-Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 10.639.000 225.452.247 53.547.753
6-Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 60.180.000 10.752.434 -10.847.541
7-Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) 332.555.000 209.617.084 -204.070.978
8-Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 67.834.000 271.842.063 -161.261.574
9-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 842.000 18.128.944 -12.959.858
10- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 99.200 7.559.396 2.629.138
11- İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 1.420.000 1.170.791 2.967.018
12-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) 650.000 -2.157.821 724.130
13-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) 311.500 585.678 -4.838.856
14-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 113.085.000 197.973.483 20.383.574
15-TCDD Taşımacılık AŞ 38.000.000 55.108.491 1.106.015
16-Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) 11.090.000 14.399.088 4.743.667
17-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 21.000.000 -7.814.004 2.703.257
18-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) 3.580.000 -360.048 -2.732.952
19-Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 72.655 526.986 479.550
20-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) 857.600 -1.136.506 79.782
4046 sayılı Kanuna Tabi Olup Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamuya Ait Olan İşletmeci Kuruluşlar
Sümer Holding AŞ 2.000 332.864 63.736
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) 150.000 38.545 ​​​​​​​-57.704

