 | Dilek Ulusan

Kanında yasaklı madde tespit edilen Birce Akalay: Hiç kullanmadım

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda test sonuçları belli oldu. Test sonucu pozitifi çıkan Birce Akalay paylaşımında, "Yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim" dedi.

Kanında yasaklı madde tespit edilen Birce Akalay: Hiç kullanmadım
Haber Merkezi
18.10.2025
saat ikonu 10:11
18.10.2025
saat ikonu 10:14

Ünlü isimlere yönelik 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. Kan ve saç örnekleri alınan isimlerden 8'inde uyuşturucu madde tespit edildi. Kanında yasaklı madde tespit edilen Deren Talu ve Derin Talu sosyal medya hesaplarından açıklama yaparken, bir açıklama da 'dan geldi.

BİRCE AKALAY: YASAKLI MADDE HİÇ KULLANMADIM

Birce Akalay paylaşımında; "Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim. Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim. En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle.." dedi.

Kanında yasaklı madde tespit edilen Birce Akalay: Hiç kullanmadım

KANINDA YASAKLI MADDE TESPİT EDİLEN DEREN TALU'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

"Çıktığı iddia edilen bu sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Çok sinirli ve üzgünüm. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim.

Kanında yasaklı madde tespit edilen Birce Akalay: Hiç kullanmadım
