Günler uzamaya başladı mı ne zaman başlayacak?

Günlerin uzamaya başlayacağı tarih, Ekim ayının da gelmesiyle birlikte ilgi odağı haline geldi.

Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne ulaşabileceği en dik açıyla gelmesiyle birlikte gündüz süreleri artar ve geceler kısalır.

Sabah saatlerinde iş, okul ve çeşitli nedenlerle erken kalkan vatandaşlar, günlerin uzayacağı zamanı merak etmeye başladı.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla düşer.

Bu tarihten sonra geceler kısalmaya, gündüzler ise yavaş yavaş uzamaya başlar.

Bu döngü 21 Haziran’a kadar sürer.

