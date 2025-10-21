Menü Kapat
16°
Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

Newcastle Benfica canlı yayın ile ekranlara gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 lig aşamasının 3. hafta maçında Newcastle United ile Benfica, St James' Park’ta karşılaşıyor. Her iki takım da grupdaki kötü başlangıçlarının ardından puan arayışına girecek; Newcastle'ın sezon başlangıcındaki farklı galibiyeti ve Benfica'nın iki mağlubiyeti, maçın kaderini ilgi çekici kılıyor. İşte Newcastle Benfica canlı link bilgileri…

Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor
Newcastle United ile , 21 Ekim 2025 Salı günü St James' Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

NEWCASTLE BENFİCA CANLI İZLE

Newcastle Benfica maçı canlı yayını, üzerinden gerçekleştirilecek. Canlı yayın Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve müsabaka St James' Park Stadyumu'ndan oynanacak. Tabii Spor’a üye olan kullanıcılar, Newcastle Benfica maçının canlı yayınını Tabii Spor 4 kanalından şifresiz canlı yayın şeklinde izleyebilecek.

Newcastle’ın lig aşamasındaki performansı ve Benfica’nın iki mağlubiyetle başladığı süreç dikkate alındığında, maçın yayın platformunun hangi kanalda olacağı futbolseverler tarafından merak konusu oluyor. Tabii Spor üyeliği olan izleyiciler, verilen bilgiler doğrultusunda karşılaşmayı platform üzerinden takip edebilecekler.

Benfica'nın Newcastle maçı 11'i şöyledir:

Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Tomás Araújo, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, Lukebakio, Sudakov, Pavlidis.

Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

NEWCASTLE BENFİCA HANGİ KANALDA?

Türkiye’de Newcastle Benfica maçının canlı yayıncısı Tabii Spor olarak belirtilmiş olup, karşılaşma Tabii Spor 4 kanalından canlı yayınlanacaktır. Tabii Spor üyeliği ücretli olduğundan, izleyicilerin maçı izleyebilmek için ilgili üyelik işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Üyelik sahibi izleyiciler Newcastle Benfica maçını şifresiz canlı yayın ile izleyebilecek.

Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

Newcastle Benfica maç saati ve yayın detayı göz önüne alındığında, özellikle Newcastle’ın ’ndeki kritik mücadelesini ve Mourinho yönetimindeki Benfica’yı izlemek isteyen taraftarların Tabii Spor üyeliğini kontrol edip maçın canlı yayına hazırlanabilirler.

Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

NEWCASTLE BENFİCA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Newcastle Benfica maçının şifresiz olarak yayınlandığı bazı yabancı kanallar arasında ABD’de CBS Sports Network, Almanya’da DAZN, Brezilya’da HBO Max, Yunanistan’da COSMOTE SPORT | 5HD ve Çekya’da Nova Sport 4 yer alıyor. Bu kanallar kendi bölgelerinde karşılaşmayı yayınlayarak izleyicilere erişim sağlıyor. Bölgesel yayın hakları ve erişim politikaları doğrultusunda izleyiciler bu kanallar üzerinden maçı takip edebilirler.

Newcastle Benfica maçını veren kanallar:

  • ABD: CBS Sports Network
  • Almanya: DAZN
  • Brezilya: HBO Max
  • Yunanistan: COSMOTE SPORT | 5HD
  • Çekya: Nova Sport 4
Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

NEWCASTLE - BENFİCA NEREDE İZLENİR?

Newcastle Benfica maçı, St James' Park Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye’deki izleyiciler için yayın Tabii Spor üzerinden sağlanacak. Maç saati Türkiye saatiyle 22.00 olarak açıklandı. Newcastle taraftarları için ev sahibi statta oynanan bu önemli karşılaşma, hem saha hem de ekran başındaki takipçiler için önemli bir takip noktası haline gelecek.

Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

Benfica taraftarları açısından ise takımın sezona iki mağlubiyetle başlamış olması maçın önemini artırıyor. Her iki takımın önceki maç sonuçları dikkate alındığında, maçın St James' Park'taki atmosferi ve ekran yayınları aynı anda hem saha içi hem de saha dışı gelişmeleri yakından takip etme imkanı verecek.

Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

NEWCASTLE BENFİCA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Newcastle Benfica maçı, Tabii Spor tarafından canlı yayınlanacak ve Tabii Spor’a üye olan kullanıcılar maçı Tabii Spor kanalından şifresiz canlı yayın ile izleyebilecek.

Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

Uluslararası düzeyde ise bazı yabancı kanalların müsabakayı şifresiz olarak canlı yayınlayacak. Bununla birlikte Türkiye’deki izleyicilerin Tabii Spor aboneliği ile Newcastle Benfica maçını canlı takip edebilecekler.

Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

NEWCASTLE BENFİCA MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Türkiye’den Newcastle Benfica maçını izlemek isteyenler için en doğrudan seçenek Tabii Spor. Üyelik şartıyla Tabii Spor kanalından maçın canlı yayınını izlemek mümkün olacak. Maçın Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacağı ve St James' Park’ta oynanacağı bilgisiyle, izleyicilerin yayın saatine göre plan yapmaları yeterli olacaktır.

Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

Yurt dışında bulunan izleyiciler ise kendi bölgelerindeki yayıncılar aracılığıyla maçı takip edebilirler. Yayın akışlarına göre CBS Sports Network, DAZN, HBO Max, COSMOTE SPORT | 5HD ve Nova Sport 4 gibi kanallar bazı ülkelerde şifresiz yayını sağlayacak.

Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

NEWCASTLE BENFİCA MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Newcastle Benfica maçını canlı izlemek için Tabii Spor üyeliği olan kullanıcılar Tabii Spor kanalına erişim sağlayarak müsabakayı canlı izleyebilecekler. üyeliğin ücretli olduğu açıklandığı için izleyicilerin üyelik işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Karşılaşma saatinde yayın akışına göre Tabii Spor üzerinden bağlantı sağlanarak maç canlı takip edilebilecek.

Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

NEWCASTLE BENFİCA MAÇI TRT SPOR'DA MI, TRT VERİYOR MU?

TRT Spor’un 21 Ekim tarihli yayın akışında Newcastle Benfica maçı yer almıyor. Newcastle Benfica maçı bu nedenle TRT kanallarında yayınlanmayacak. Newcastle Benfica maçını Tabii platformu üzerinden Tabii Spor kanalından canlı izleyebileceksiniz.

NEWCASTLE BENFİCA KAÇAK BEDAVA MAÇ

Newcastle Benfica maçını kaçak veya Newcastle Benfica bedava canlı link olarak sunan linkler yasak değildir. Newcastle Benfica kaçak canlı maç link/linki güvenilir de değildir. Korsan kaynaklardan sağlanan yayınlar güvenlik riskleri oluşturabilir ve cihazlara zararlı yazılımlar bulaşmasına neden olabileceği gibi hukuki sorunlar da doğurabilir. Bu nedenle izleyicilerin resmi ve güvenilir yayıncılar üzerinden Newcastle Benfica maçını canlı izlemesi sağlıklı olacaktır.

En güvenilir ve HD kalitede Newcastle Benfica maçı izleme seçeneği Tabii Spor olacka. Tabii Spor üyesi olan kullanıcılar telefon, tablet, bilgisayar veya televizyondan Newcastle Benfica maçı dahil Şampiyonlar Ligi maçlarını kaliteli HD yayın ile izleyebilirler.

