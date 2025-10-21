Newcastle Benfica CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 4 canlı yayın başlıyor

Newcastle United ile Benfica, 21 Ekim 2025 Salı günü St James' Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Newcastle Benfica maçı canlı yayını, Tabii Spor üzerinden gerçekleştirilecek. Canlı yayın Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve müsabaka St James' Park Stadyumu'ndan oynanacak. Tabii Spor’a üye olan kullanıcılar, Newcastle Benfica maçının canlı yayınını Tabii Spor 4 kanalından şifresiz canlı yayın şeklinde izleyebilecek.

Benfica'nın Newcastle maçı 11'i şöyledir:

Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Tomás Araújo, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, Lukebakio, Sudakov, Pavlidis.

Türkiye’de Newcastle Benfica maçının canlı yayıncısı Tabii Spor olarak belirtilmiş olup, karşılaşma Tabii Spor 4 kanalından canlı yayınlanacaktır. Tabii Spor üyeliği ücretli olduğundan, izleyicilerin maçı izleyebilmek için ilgili üyelik işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Üyelik sahibi izleyiciler Newcastle Benfica maçını şifresiz canlı yayın ile izleyebilecek.

Newcastle Benfica maçının şifresiz olarak yayınlandığı bazı yabancı kanallar arasında ABD’de CBS Sports Network, Almanya’da DAZN, Brezilya’da HBO Max, Yunanistan’da COSMOTE SPORT | 5HD ve Çekya’da Nova Sport 4 yer alıyor. Bu kanallar kendi bölgelerinde karşılaşmayı yayınlayarak izleyicilere erişim sağlıyor. Bölgesel yayın hakları ve erişim politikaları doğrultusunda izleyiciler bu kanallar üzerinden maçı takip edebilirler.

Newcastle Benfica maçını veren kanallar:

ABD: CBS Sports Network

CBS Sports Network Almanya: DAZN

DAZN Brezilya: HBO Max

HBO Max Yunanistan: COSMOTE SPORT | 5HD

COSMOTE SPORT | 5HD Çekya: Nova Sport 4

Newcastle Benfica maçını kaçak veya Newcastle Benfica bedava canlı link olarak sunan linkler yasak değildir. Newcastle Benfica kaçak canlı maç link/linki güvenilir de değildir. Korsan kaynaklardan sağlanan yayınlar güvenlik riskleri oluşturabilir ve cihazlara zararlı yazılımlar bulaşmasına neden olabileceği gibi hukuki sorunlar da doğurabilir. Bu nedenle izleyicilerin resmi ve güvenilir yayıncılar üzerinden Newcastle Benfica maçını canlı izlemesi sağlıklı olacaktır.

En güvenilir ve HD kalitede Newcastle Benfica maçı izleme seçeneği Tabii Spor olacka. Tabii Spor üyesi olan kullanıcılar telefon, tablet, bilgisayar veya televizyondan Newcastle Benfica maçı dahil Şampiyonlar Ligi maçlarını kaliteli HD yayın ile izleyebilirler.