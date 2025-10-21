Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin daveti üzere resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Resmi törenle karşılanan Erdoğan'ın Al Sani'yle ikili ve heyetler arası görüşecek, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na katılacak ve anlaşmaların imza töreninde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 20:45

"TRK" uçağıyla 'ın Uluslararası Hamad Havalimanı'na gelen , resmi törenle karşılandı. Törende Erdoğan'ı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani, Katarlı yetkililer ve 'nin Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Doha'ya geldi.

ZİYARET SIRASINDA ANLAŞMALAR DA İMZALANACAK

kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani'yle ikili ve heyetler arası görüşmesi, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak etmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.

TGRT Haber
