TGRT Haber
16°
Bayer Leverkusen PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bugün Alman ekibi Bayer Leverkusen, Fransız devi PSG'yi evinde ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak olan Bayer Leverkusen - PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor. Bayer Leverkusen - PSG maç kadrosu belli oldu.

Bayer Leverkusen PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı
Milli aranın ardından 'nde maçlar 3. hafta mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Mücadeleler kapsamında bugün Alman takımı ile son Şampiyonlar Ligi şampiyonu karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala futbolseverler tarafından Bayer Leverkusen - PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Bayer Leverkusen PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı

BAYER LEVERKUSEN - PSG MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Almanya'da bulunan BayArena'da oynanacak olan Bayer Leverkusen - PSG maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

Ev sahibi ekip Bayer Leverkusen bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu zamana kadar oynadığı iki maçta da beraberlik aldı. 2 puan toplayan Alman ekibi PSG karşılaşmasından 3 puan alarak ilk 24'e girme şansını artırmak istiyor.

Son şampiyon PSG ise bu sezona da oldukça iyi bir başlangıç yaparak 2 maçtan da galibiyet ile ayrıldı. 6 puanla averaj nedeniyle Bayern Münih ve Real Madrid'in hemen arkasından 3. sırada yer alan PSG, Bayer Leverkusen mücadelesinden 3 puan alarak erkenden ilk 8 şansını garantileme yolunda ilk adımı atmayı planlıyor.

Bayer Leverkusen PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı

BAYER LEVERKUSEN - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta karşılaşmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan Bayer Leverkusen - PSG mücadelesinde bugün (21 Ekim 2025 Salı) akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Bayer Leverkusen PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı

BAYER LEVERKUSEN - PSG MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Konuk takım PSG karşılaşmaya tam kadro sahaya çıkacakken, Bayer Leverkusen'de ise 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Exequiel Palacios, Axel Tape, Nathan Tella, Malik Tillman, Patrik Schick, Jarell Quansah ve Lucas Vazquez sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bayer Leverkusen PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçında saatler kaldı

Martin Terrier, Alejo Sarco ve Jonas Hofmann ise UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde yer almadığı için statü gereği mücadelede yer almayacak.

Bayer Leverkusen - PSG maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Bayer Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Belocian; Arthur, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Poku; Kofane

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Kang-in, Vitinha, Doue; Kvaratskhelia, Ramos, Barcola

#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#bayer leverkusen
#psg
#canlı yayın
#Avrupa Kupası
#Aktüel
