CHP'de istifa dalgası mı geliyor? Fatih Atik: Ayrılmayı düşünen milletvekili ve belediye başkanları var!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki mevcut durumu değerlendirdi. Atik, CHP'deki kurultay davası sonrası oluşan tabloya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atik, parti içinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin 'duygusal kopuş' yaşadığını ve bazı milletvekillerinin istifayı, başka partiye geçmeyi veya bağımsız kalmayı düşündüğünü öne sürdü.

CHP'DE VEDA RÜZGARLARI MI ESECEK?

Atik, parti içinde önemli bir ayrılık potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekerek, bazı milletvekillerinin istifa etmeyi düşündüğünü öne sürdü. Atik, “CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimler var. Kılıçdaroğlu göreve geri gelseydi yanında olacaklardı ve partide bir ayrılma olabilirdi. Ancak karar sonuncunda Özgür Özel dönemi başladı. Duygusal kopuşu beraberinde getirdiğini söyleyebilirim. Bazı milletvekilleri istifa etmeyi düşünüyor, başka partiye geçmeyi düşünenler var. Başka partilerle temas halinde olan ve bağımsız kalmayı düşünenler var. Hemen bugün yarın olmaz. Önümüzdeki günlerde istifa edip AK Parti’ye geçen belediye başkanları, milletvekilleri görebiliriz” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1981817407598703060

“Sadece Berhan Şimşek değil 14 kişi ihraç edildi partiden” diyen Atik, “Özel yönetimi kucaklayıcı bir tavır koyar mı diye düşünüm ama kucaklayıcı bir tablo çıkmayacak gibi görünüyor.” dedi.