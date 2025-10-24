Menü Kapat
CHP'de istifa dalgası mı geliyor? Fatih Atik: Ayrılmayı düşünen milletvekili ve belediye başkanları var!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atik, "CHP'de istifa etmeyi düşünen vekiller var" diyerek, bu isimlerin Kılıçdaroğlu'nun geri gelmemesiyle oluşan duygusal kopuş yaşadığını ve bazı vekillerin başka partilere geçme veya bağımsız kalma hazırlığında olduğunu iddia etti…

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında Cumhuriyet Halk Partisi () içindeki mevcut durumu değerlendirdi. Atik, CHP'deki kurultay davası sonrası oluşan tabloya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atik, parti içinde 'na yakın isimlerin 'duygusal kopuş' yaşadığını ve bazı milletvekillerinin istifayı, başka partiye geçmeyi veya bağımsız kalmayı düşündüğünü öne sürdü.

CHP'de istifa dalgası mı geliyor? Fatih Atik: Ayrılmayı düşünen milletvekili ve belediye başkanları var!

CHP'DE VEDA RÜZGARLARI MI ESECEK?

Atik, parti içinde önemli bir ayrılık potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekerek, bazı milletvekillerinin etmeyi düşündüğünü öne sürdü. Atik, “CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimler var. Kılıçdaroğlu göreve geri gelseydi yanında olacaklardı ve partide bir ayrılma olabilirdi. Ancak karar sonuncunda dönemi başladı. Duygusal kopuşu beraberinde getirdiğini söyleyebilirim. Bazı milletvekilleri istifa etmeyi düşünüyor, başka partiye geçmeyi düşünenler var. Başka partilerle temas halinde olan ve bağımsız kalmayı düşünenler var. Hemen bugün yarın olmaz. Önümüzdeki günlerde istifa edip AK Parti’ye geçen belediye başkanları, milletvekilleri görebiliriz” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1981817407598703060

“Sadece Berhan Şimşek değil 14 kişi ihraç edildi partiden” diyen Atik, “Özel yönetimi kucaklayıcı bir tavır koyar mı diye düşünüm ama kucaklayıcı bir tablo çıkmayacak gibi görünüyor.” dedi.

Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi: İmamoğlu şirketinden partiyi geri alacağız
