Editor
 | Selahattin Demirel

Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partiden ihraç edildi. Partinin eski milletvekillerinden Metin Lütfü Baydar, Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar da CHP'den ihraç edilen diğer isimler oldu.

Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 18:13

Yüksek Kurulu, parti genel merkezinde toplandı. Kurul, haklarında süreci başlatılan Berhan Şimşek’in dosyası ile birlikte toplam 32 kişi hakkındaki ihraç istemlerini ele aldı.

Saat 13.00'te başlayan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantı sonrası edinilen bilgiye göre, eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, eski Sultanbeyli Delegesi ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar partiden ihraç edildi.

Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi

"PARTİDEKİ GÖREVLERİYLE TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BAĞDAŞMAMASI"

Partiden ihraç gerekçesi olarak ise CHP tüzüğünün 68/1-b maddesinde belirtilen 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü gösterildi.

