Şamil Tayyar'dan Öcalan ile ilgili çarpıcı sözler: 'Orkestra şefi gibi resmen oynuyor!'

Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'nın silah bırakmasının ardından adımlar ilerliyor. Sürece ilişkin zaman zaman eleştirilerini dile getiren gazeteci - yazar Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında Öcalan'ın tavrına dikkat çekti.

"ÖCALAN ZİHNİNDEN GEÇENLERİ PAYLAŞMIYOR"

Türkiye'yi yönetenlerin Öcalan ve PKK'yı hafife aldıklarını vurgulayan Tayyar, Öcalan'ın zihninden geçenleri tamamen devletle paylaşmadığını ve devleti açığa düşürmeye çalıştığını aktardı.

"ÖCALAN RESMEN OYNUYOR"

Tayyar şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin PKK'yı da Abdullah Öcalan'ı da hafife aldıklarını düşünüyorum. Özellikle devleti yöneten kadroların. Abdullah Öcalan resmen oynuyor. Orkestra şefi gibi oyun içerisinde. Zihninden geçenleri olduğu gibi devletle paylaştığını düşünmüyorum. Devleti açığa düşürecek hamleleri var. "

Öcalan'ın kendine dış partner aradığını belirten Tayyar sözlerini şu şekilde açıkladı:

"Yıllar önce de tutanaklar çıkmıştı. İlk çözüm sürecinde kendine gelen heyete Amerikalılarla yakın ilişkiye girin diyor. Amerikalıları sevmiyorum ama Türkiye ile ilişkileri açıldı, artık yaklaşın diyor. Abdullah Öcalan Türkiye'nin uluslar arası ilişkilerdeki seyrine göre kendine partner arıyor."

"SURİYE İLE İLGİLİ TEK AÇIKLAMA YAPMADI"

Öcalan'ın Suriye konusuna ilişkin de tek açıklama yapmadığını hatırlatan Tayyar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Abdullah Öcalan şu ana kadar Suriye ile ilgili tek açıklama yapmadı. Bunun bilinçli olduğunu düşünüyorum. Öcalan ile görüşen kadroların bu mevzuyu açıp oradan aldığı bilgiyi paylaşması da zor olmaması gerek."